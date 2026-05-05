Moment Energy ha annunciato un significativo finanziamento di Serie B da 40 milioni di dollari, portando il totale raccolto a oltre 100 milioni. Il round è stato guidato da Evok Innovations, con la partecipazione di W23, del Climate Pledge Fund di Amazon, di In-Q-Tel e di altri investitori. Questo investimento arriva in un momento cruciale per la rete elettrica nordamericana, sotto pressione a causa dell'aumento della domanda energetica, alimentata da eventi climatici estremi, dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici e dal boom dei data center.

L'amministratore delegato Edward Chiang sottolinea come la domanda di energia sia "infinita".

Strategia: riutilizzo, modularità e sicurezza certificata

La strategia di Moment Energy si basa su un approccio innovativo al riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici. L'azienda recupera pacchi batteria usati, sostituisce il sistema di gestione della batteria (BMS) originale con una soluzione proprietaria e li riconfigura in sistemi di accumulo energetico su scala di rete. Questa piattaforma è progettata per supportare diverse chimiche delle batterie, riducendo i tempi di inattività e consentendo futuri aggiornamenti. Un elemento chiave per la fiducia del mercato è l'ottenimento della certificazione UL per i suoi sistemi di batterie rigenerate, un primato nel settore che garantisce sicurezza e assicurabilità.

Espansione industriale e partnership strategiche

Con circa 72 dipendenti, Moment Energy ha già stabilito importanti accordi di fornitura con case automobilistiche come Mercedes-Benz e Nissan. L'azienda ha inoltre ottenuto un prestito di 20 milioni di dollari dal Dipartimento dell'Energia statunitense e sta costruendo una fabbrica di scala gigawatt ad Austin, in Texas. Precedentemente, aveva raccolto 15 milioni di dollari in Serie A da Amazon e Voyager Ventures, oltre a un grant di 20,3 milioni di dollari dal DOE per la gigafactory texana.

Innovazione tecnica e contesto di mercato

A febbraio 2026, Moment Energy ha rafforzato il suo team tecnico con l'ingresso del Dr. Kandler Smith, esperto in modellazione elettrochimica, e di Dorian West, ex Tesla, come advisor strategico.

Questi innesti supportano lo sviluppo del BMS basato sull'intelligenza artificiale, che è alla base della piattaforma Luna BESS, certificata UL 1973, 9540 e 9540A. Questa tecnologia promette un risparmio sui costi superiore al 30% rispetto alle batterie "prime". Il riutilizzo delle batterie EV rappresenta una leva fondamentale per l'economia circolare energetica, offrendo vantaggi economici e ambientali. Nonostante il settore sia ancora caratterizzato da standard frammentati, l'ottenimento delle certificazioni UL 1974 e UL 9540, in cui Moment Energy è stata pioniera in Nord America, le conferisce un significativo vantaggio reputazionale e operativo. Il mercato globale dell'accumulo energetico è in rapida evoluzione, con una crescente domanda di soluzioni modulabili e certificate.

Verso una nuova rete energetica

Con il recente finanziamento, Moment Energy è pronta ad accelerare la sua espansione industriale e l'adozione commerciale dei sistemi Luna BESS. La combinazione di modularità tecnica, sicurezza certificata e scalabilità industriale posiziona l'azienda in prima linea in un mercato in forte crescita. L'approccio al "second-life" delle batterie EV non è solo eticamente sostenibile, ma si configura come una risposta strategica e concreta alla sfida della domanda energetica.