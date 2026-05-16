Nectar Social, la piattaforma di marketing avanzata basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato di aver raccolto 30 milioni di dollari in un round di finanziamento Series A. Il round è stato guidato da Menlo Ventures e dal suo Anthology Fund, quest'ultimo creato in collaborazione con Anthropic. Questa significativa iniezione di capitale arriva dopo che l'azienda, fondata dalle ex dipendenti Meta Misbah e Farah Uraizee, ha ufficialmente concluso la fase di stealth lo scorso anno.

La piattaforma si posiziona come un sistema operativo agentico per i professionisti del marketing.

Nectar Social sfrutta agenti AI autonomi per supportare i brand nella gestione integrata di diverse attività cruciali. Tra queste figurano le operazioni sui social media, la moderazione dei contenuti, i flussi di lavoro per i creatori, l'analisi dell'intelligenza competitiva e le conversazioni commerciali end-to-end. Grazie a partnership strategiche, incluse quelle con Meta e Reddit, la piattaforma centralizza i dati provenienti da molteplici canali, semplificando la gestione e ottimizzando l'efficienza rispetto all'uso di strumenti separati per ogni piattaforma.

L'impatto dell'AI nel marketing

L'approccio innovativo di Nectar Social sottolinea la profonda trasformazione che l'AI sta portando nel modo in cui i marchi interagiscono con il proprio pubblico.

Le conversazioni d'acquisto si sono sempre più spostate verso i social media, rendendo estremamente complesso per i team umani coprire ogni aspetto di questa presenza dinamica. La soluzione offerta da Nectar Social consente ai marchi di «essere ovunque», accelerando il loro vantaggio competitivo in un panorama digitale in costante evoluzione.

Misbah Uraizee, CEO e co-fondatrice, ha evidenziato come i nuovi fondi saranno cruciali per l'espansione dell'azienda. Sono previste nuove assunzioni nei settori chiave dell'AI applicata, dell'ingegneria e delle strategie go-to-market. «Il dialogo d'acquisto si è mosso nei social,» ha affermato Misbah Uraizee, «e nessun team umano può coprire ogni punto in cui questo avviene».

Clienti e investitori di rilievo

Tra i clienti che già si affidano a Nectar Social per ottimizzare la loro presenza sui social media figurano brand di spicco come Liquid Death, Figma ed e.l.f Beauty. Il round di finanziamento ha attratto anche la partecipazione di investitori influenti, tra cui Kinship Ventures, la società guidata da Gwyneth Paltrow, oltre a GV e True Ventures.

Questo significativo investimento riflette il crescente interesse nel settore del marketing basato sull'AI, con le aziende che cercano soluzioni sempre più personalizzate per raggiungere i loro utenti. Nectar Social si propone di soddisfare questa esigenza emergente, offrendo strumenti AI avanzati capaci di gestire conversazioni dirette e potenziare la capacità di personalizzazione delle strategie di marketing.

Il futuro del marketing con l'AI

Nectar Social si sta affermando come un attore chiave nel campo dei sistemi operativi per il marketing. Il successo del recente finanziamento sottolinea l'importanza strategica dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle moderne strategie di gestione del brand. Attraverso le capacità avanzate della sua piattaforma, le aziende possono migliorare significativamente l'efficienza operativa sui social, accrescendo la loro influenza e impattando positivamente sui rispettivi mercati di riferimento.