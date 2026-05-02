Netflix ha annunciato un significativo rinvio per l'atteso film di Greta Gerwig, Narnia: il nipote del mago. La pellicola, inizialmente prevista per il periodo del Ringraziamento 2026, debutterà nelle sale cinematografiche mondiali il 12 febbraio 2027, con anteprime esclusive in IMAX a partire dal 10 febbraio. Il successivo debutto in streaming sulla piattaforma Netflix è fissato per il 2 aprile 2027. Questa decisione segna un chiaro cambio di passo nella strategia distributiva del colosso dello streaming, che opta per un'inedita e più ampia finestra esclusiva in sala prima dell'approdo online.

Dal 2026 al 2027: le ragioni del posticipo

Inizialmente, la piattaforma stava pianificando un'esclusiva IMAX di almeno due settimane, seguita da un lancio sulla piattaforma a Natale 2026. La scelta è caduta invece sul posticipo a febbraio 2027, con l'obiettivo di concedere a Narnia una finestra cinematografica più estesa, definita come una "global eventized release". Il rinvio è stato determinato da un incidente sul set, che ha coinvolto un membro del cast e ha comportato uno stop di circa sei settimane alle riprese.

Un'inedita finestra cinematografica per Netflix

La decisione di concedere a Narnia una finestra esclusiva in sala di 45-54 giorni è particolarmente rilevante. Si tratta infatti di una delle finestre cinematografiche più lunghe mai accordate da Netflix per un film in lingua inglese.

Questa mossa è stata accolta favorevolmente da importanti circuiti come AMC e Cinema United, che hanno sottolineato come tale proposta valorizzi l'esperienza sul grande schermo.

Cast stellare e contesto narrativo

Il film vanta un cast di alto profilo, che include nomi come Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, David McKenna, Beatrice Campbell, Ciarán Hinds, Denise Gough, Susan Wokoma e Kobna Holdbrook‑Smith. La trama racconta la genesi del mondo di Narnia, basandosi su The Magician’s Nephew di C.S. Lewis. Questa trasposizione cinematografica rappresenta la prima volta che la storia cronologicamente iniziale della celebre saga viene portata sul grande schermo.

Impatto strategico e visione a lungo termine

Questo spostamento temporale e strategico sembra indicare un cambiamento significativo nell'approccio distributivo di Netflix. Dopo anni di una certa riluttanza a privilegiare l'esperienza cinematografica, la piattaforma appare ora pronta a investire su uscite globali con finestre teatrali robuste, specialmente per titoli di primo piano come quello diretto da Greta Gerwig. Tuttavia, il rinvio rende il film non eleggibile per la stagione dei premi 2026-27, escludendolo da una potenziale candidatura all'Oscar.

La visione autoriale di Greta Gerwig, che ha dichiarato di essersi innamorata da bambina del libro e della sua magica narrazione, trova ora un terreno fertile in un'uscita che mira a celebrare la grandezza visiva e narrativa sul grande schermo.

In sintesi, con Greta Gerwig e Narnia, Netflix sembra inaugurare una nuova era: quella di rilanciare le sue produzioni originali più importanti come veri e propri eventi cinematografici globali, con finestre d'antologia prima del loro approdo online.

Il debutto cinematografico è fissato per il 12 febbraio 2027, preceduto da anteprime IMAX il 10 febbraio; l'uscita su Netflix è prevista da aprile 2027.