Waymo si afferma come leader nel settore dei veicoli autonomi in Texas, registrando quasi 600 unità e superando nettamente concorrenti come Avride, Nuro, Tesla e Zoox. Questa leadership è confermata dai dati del Texas Department of Motor Vehicles, resi pubblici tramite un nuovo strumento che offre una visione trasparente sulle flotte attive. La normativa, in vigore dal 28 maggio, impone alle aziende di veicoli autonomi in Texas di comunicare la consistenza delle proprie flotte e informazioni cruciali sulla sicurezza.

Il predominio di Waymo e la competizione nel settore

L'azienda di Alphabet, Waymo, ha registrato 577 veicoli autonomi in Texas. Seguono Avride con 317 e Nuro con 47. Tesla, che ha lanciato un servizio di robotaxi ad Austin e lo ha esteso a Dallas e Houston, ha registrato 42 veicoli. Anche Volkswagen, tramite il suo marchio MOIA, è presente con una flotta di 12 microbus elettrici autonomi. Nonostante questi numeri, la dimensione della flotta non sempre riflette l'effettiva operatività: Waymo, ad esempio, ha temporaneamente sospeso le attività in alcune città texane a causa di problemi legati alle inondazioni, evidenziando le sfide operative.

Il Texas come laboratorio legislativo per la guida autonoma

Il Texas si è affermato come un banco di prova fondamentale per i veicoli autonomi, grazie a una legislazione pionieristica introdotta già nel 2017. Questa normativa stabilisce che i singoli comuni non possono imporre regolamentazioni aggiuntive rispetto a quelle statali, creando un quadro legale uniforme che facilita l'espansione delle operazioni per le aziende. Questo approccio legislativo ha favorito lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate, ponendo il Texas come un potenziale modello per altre giurisdizioni, sebbene permangano interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità in caso di incidenti.

Sicurezza e incidenti: un bilancio complesso

La sicurezza dei veicoli autonomi rimane una preoccupazione centrale. Dati recenti da Austin rivelano che, sebbene i veicoli autonomi siano solo circa 300 su un totale di 834.000 veicoli, il loro tasso di coinvolgimento in incidenti è superiore rispetto a quello dei veicoli con conducente umano. Circa l'1% delle auto con conducente umano è coinvolto in un incidente, mentre per i veicoli autonomi la percentuale sale al 28%. Tuttavia, è importante notare che gli incidenti che coinvolgono veicoli autonomi tendono a essere significativamente meno gravi. Ad esempio, gli incidenti con conducenti umani hanno causato circa 8.000 feriti e 99 decessi, mentre quelli con veicoli autonomi hanno portato a otto feriti e nessun decesso.

Waymo sostiene che i suoi veicoli, progettati per una guida più cauta, riducono il rischio di incidenti gravi. Un rappresentante di Waymo ha dichiarato: "I dati dai nostri primi 127 milioni di miglia totalmente autonome indicano che il nostro conducente ha una probabilità dieci volte inferiore di essere coinvolto in un incidente con lesioni gravi o peggio rispetto ai conducenti umani."

Il dibattito sulla regolamentazione futura dei veicoli autonomi è ancora aperto, con un confronto tra l'autorità legislativa statale e quella federale. Personalità politiche come il senatore texano Ted Cruz sottolineano l'esigenza di un approccio federale coeso per evitare un "mosaico frammentato" di leggi statali.

Nonostante i progressi tecnologici, il sistema normativo ha ancora molta strada da percorrere per garantire la sicurezza e promuovere un'adozione diffusa. Il modello texano, tuttavia, potrebbe rappresentare un paradigma per altre regioni, evidenziando come la centralità della regolamentazione sia cruciale per l'evoluzione dei veicoli autonomi.