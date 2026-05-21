Nvidia ha registrato un trimestre da record al 26 aprile. Il fatturato ha raggiunto 81,6 miliardi (+20% sul trimestre precedente), spinto dai data center con 75,2 miliardi. L'azienda ha autorizzato riacquisti di azioni per 80 miliardi di dollari.

Investimenti strategici nell'AI

L'investimento massiccio in società private è un elemento chiave. Nel trimestre, le partecipazioni non quotate sono quasi raddoppiate (da 22 a 43 miliardi), con 18,5 miliardi in nuove acquisizioni. Spicca l'impegno di 30 miliardi in OpenAI, rafforzando l'ecosistema AI.

Il CEO Jensen Huang ha enfatizzato l’espansione della capacità infrastrutturale per Anthropic, prevedendo una "significativa" crescita dei servizi.

Huang ha notato che la copertura per Anthropic era stata "largamente pari a zero" fino a quel momento.

Espansione e partnership

Oltre alle startup, Nvidia diversifica le partecipazioni in società quotate, includendo Corning (3,2 miliardi) e IREN (2,1 miliardi). Questa "neocloud strategy" assicura che i partner acquistino e riutilizzino le GPU Nvidia per i giganti dell’AI e i costruttori di modelli all’avanguardia.

Implicazioni e prospettive

Critiche emergono. Alcuni analisti temono i rischi dei "circular deals", ipotizzando un'influenza indiretta sul mercato globale. Tuttavia, questi accordi evidenziano l’intenzione di Nvidia di dominare l'intera catena del valore dell'AI, migliorando capacità di calcolo e infrastrutture.

Mentre Nvidia consolida la sua leadership, la sfida sarà bilanciare espansione e governance interna per un'immagine positiva e controlli normativi futuri. L'azienda dimostra una visione a lungo termine, puntando a un'integrazione verticale delle sue offerte nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale.