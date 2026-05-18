Il sistema di salute pubblica di New York, NYC Health and Hospitals, è stato colpito da un massiccio attacco informatico. La violazione ha compromesso i dati personali, medici e biometrici di almeno 1,8 milioni di individui. Scoperta il 2 febbraio 2026, l'intrusione era in atto da novembre 2025, rivelando significative vulnerabilità nella sicurezza informatica del più grande ente pubblico sanitario degli Stati Uniti, che assiste molti pazienti senza assicurazione o con Medicaid.

Dati Sensibili Compromessi

I pirati informatici hanno avuto accesso a un'ampia gamma di informazioni sensibili.

Tra i dati sottratti figurano documenti d’identità come numeri di sicurezza sociale, passaporti e patenti di guida. Sono stati compromessi anche i dettagli delle assicurazioni sanitarie e una vasta quantità di informazioni mediche, incluse diagnosi, prescrizioni e referti di test. Un aspetto particolarmente critico riguarda i dati biometrici, come le impronte digitali e le scansioni del palmo, che, essendo unici e non sostituibili, sollevano serie preoccupazioni per la sicurezza a lungo termine.

Origine e Contesto della Minaccia

L'incidente sembra essere stato innescato dalla compromissione di un fornitore terzo. Questa dinamica, sebbene non insolita, evidenzia la crescente complessità e le interdipendenze nei sistemi informatici moderni.

La portata di questo attacco si inserisce in un quadro di minaccia crescente per il settore sanitario globale, che rimane un bersaglio privilegiato per gli attacchi ransomware. Il rapporto annuale dell'FBI del 2025 lo identifica come obiettivo primario, sottolineando l'impatto devastante sulla riservatezza dei pazienti e sulla fiducia nel sistema.

Le Misure di Risposta e le Sfide

A seguito della scoperta, NYC Health and Hospitals ha intrapreso diverse azioni per mitigare i danni e rafforzare le proprie difese. Il sistema ha messo in sicurezza la propria rete, avviato un'indagine approfondita con esperti di sicurezza informatica e implementato nuovi sistemi di rilevamento per prevenire futuri incidenti.

Nonostante queste misure, la lunga durata della violazione prima del suo rilevamento solleva interrogativi sulla tempestività delle risposte e sulla robustezza delle protezioni.

Il caso di NYC Health and Hospitals funge da promemoria critico della vulnerabilità dei dati sensibili e dell'urgenza di rafforzare la sicurezza digitale. È fondamentale non solo migliorare i controlli tecnologici, ma anche adottare una gestione dei dati più attenta e proattiva in un mondo sempre più interconnesso.