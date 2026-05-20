Nel dinamico panorama della sicurezza informatica, la startup Ocean sta ridefinendo le strategie per contrastare gli attacchi di phishing generati dall'intelligenza artificiale, sempre più sofisticati. Co-fondata da Shay Shwartz, un ex hacker adolescenziale trasformatosi in esperto di difesa cibernetica, Ocean ha recentemente annunciato un significativo round di finanziamento di 28 milioni di dollari. L'obiettivo è potenziare la sua innovativa piattaforma di sicurezza email, specificamente progettata per affrontare le minacce digitali emergenti.

Shay Shwartz: da hacker a pioniere della cybersecurity

La storia di Shay Shwartz è un esempio di come le competenze informatiche possano essere reindirizzate in modo costruttivo. Durante la sua giovinezza, Shwartz si è avventurato nel mondo dell'hacking, un percorso che si è interrotto a soli 16 anni con la sua cattura. Questa esperienza cruciale lo ha spinto a dedicare il suo talento alla prevenzione degli attacchi. Ha poi intrapreso una brillante carriera in ruoli di spicco nella cybersecurity per le unità di difesa e intelligence israeliane, contribuendo anche a progetti legati all'iconico Iron Dome. La sua visione lo ha condotto a co-fondare Ocean, con l'ambizione di ridefinire la difesa contro le minacce digitali contemporanee.

Una piattaforma di sicurezza email "agentica" all'avanguardia

Al centro dell'offerta di Ocean vi è una piattaforma di sicurezza email "agentica", che si distingue nettamente dai sistemi tradizionali basati sul rilevamento di pattern. Questa tecnologia impiega agenti AI autonomi per investigare e analizzare le email in tempo reale. Il suo approccio analitico è olistico: esamina il comportamento del mittente, il contenuto del messaggio, l'infrastruttura tecnica sottostante, i collegamenti incorporati e il contesto aziendale. Questo permette di identificare con precisione intenzioni malevole che potrebbero essere celate in comunicazioni apparentemente legittime, superando le limitazioni dei filtri convenzionali e fornendo una difesa più robusta contro il phishing AI.

Investimenti strategici per una crescita accelerata

Il recente successo nel reperimento di capitali, con un round di finanziamento da 28 milioni di dollari guidato da Lightspeed Venture Partners e con la partecipazione di altri investitori di rilievo, sottolinea la crescente urgenza di soluzioni all'avanguardia nel settore della cybersecurity. Ocean intende impiegare questi fondi per accelerare lo sviluppo della sua piattaforma e per espandere la sua presenza sul mercato aziendale. Attualmente, la tecnologia di Ocean protegge centinaia di migliaia di caselle di posta elettronica aziendali, processando oltre un miliardo di email ogni mese, e annovera tra i suoi clienti nomi noti come KAYAK e Kingston Technology.

Il futuro della protezione contro gli attacchi AI

L'approccio innovativo di Ocean risponde a una necessità critica in un'era in cui gli attacchi di phishing potenziati dall'AI sono in grado di generare messaggi personalizzati su vasta scala, con una sofisticazione tale da compromettere l'efficacia dei sistemi di sicurezza email legacy. L'adozione di tecnologie basate su agenti intelligenti non è più un'opzione, ma una componente essenziale per salvaguardare l'integrità delle comunicazioni aziendali e per contrastare l'evoluzione delle minacce.

In questo scenario di minacce digitali in costante evoluzione, la proposta di valore di Ocean si rivela particolarmente pertinente. La sua capacità di condurre indagini autonome per validare il contesto e l'intento delle email si posiziona come un pilastro fondamentale per le strategie difensive di nuova generazione.

Con sedi operative a New York e Tel Aviv, Ocean è pronta a utilizzare il nuovo capitale per consolidare ulteriormente lo sviluppo della piattaforma e per ampliare la sua portata sul mercato globale. L'azienda si propone come un'avanguardia pionieristica nella protezione delle infrastrutture digitali aziendali, fornendo strumenti indispensabili per affrontare le sfide della sicurezza informatica moderna.