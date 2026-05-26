OpenRouter, startup fondata nel 2023 che opera come gateway unificato e API per modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), ha raddoppiato la sua valutazione a circa 1,3 miliardi di dollari. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un round di Serie B da 113 milioni di dollari, guidato da CapitalG, il fondo di crescita di Alphabet (la capogruppo di Google). La valutazione post-money attuale rappresenta un incremento significativo rispetto ai circa 547 milioni di dollari stimati dopo il round di Serie A del giugno 2025, che aveva visto la partecipazione di Andreessen Horowitz, Menlo Ventures e Sequoia.

Crescita Esponenziale di Utenti e Volumi

L'adozione di OpenRouter ha registrato una crescita straordinaria. La piattaforma conta ora circa 8 milioni di utenti globali e processa 100 trilioni di token al mese, equivalenti a circa 25 trilioni a settimana. Si tratta di un incremento di ben 5 volte rispetto ai 5 trilioni di token settimanali processati solo sei mesi prima, un dato che riflette una domanda in forte accelerazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

L'Approccio Multimodello e la Scelta Strategica

OpenRouter si distingue per la sua capacità di consentire ad aziende e utenti AI di selezionare tra oltre 400 modelli, inclusi giganti come Anthropic, Google, OpenAI, xAI e DeepSeek. Questa vasta offerta permette di scegliere il modello più adatto in base a criteri quali costo, precisione e capacità di ragionamento.

Tale approccio elimina il rischio di dipendere da un unico fornitore, promuovendo un futuro multimodello in cui i modelli sono intercambiabili e ottimizzati per ogni specifico compito.

OpenRouter: Un Pilastro Infrastrutturale per l'AI

Il quasi raddoppio della valutazione e l'impennata dei volumi confermano il ruolo cruciale dell'infrastruttura AI di routing e orchestrazione. CapitalG ha paragonato la funzione di OpenRouter a quella di Cloudflare per internet o Stripe per i pagamenti, sottolineando come l'azienda colmi un gap infrastrutturale nel mondo dell'inferenza AI. La piattaforma orchestra in tempo reale costi, performance e affidabilità tra diversi provider, posizionandosi come una potenziale "clearinghouse" dell'intelligenza artificiale.

Il dinamismo del traffico e l'estensione dell'offerta rafforzano la sua posizione privilegiata in un mercato che si muove verso strategie multimodello, influenzando adozione, performance e decisioni in contesti aziendali.

Direzione Futura e Investimenti Strategici

La traiettoria di OpenRouter riflette due tendenze chiave nel mercato AI contemporaneo: la transizione da modelli singoli a soluzioni multimodello orchestrate e la crescente importanza di livelli infrastrutturali che assicurino flessibilità, trasparenza, controllo e governance. In un contesto dove le organizzazioni gestiscono miliardi di token mensili, piattaforme come OpenRouter diventano leve strategiche per affrontare complessità operative e vincoli economici.

L'investimento di 113 milioni di dollari sarà impiegato per potenziare le capacità di routing, la governance aziendale e l'ottimizzazione dell'infrastruttura, garantendo l'uptime e la latenza ultra-bassa richiesti dai clienti enterprise. OpenRouter si afferma così non solo come provider di API per LLM, ma come la spina dorsale infrastrutturale dell'AI multimodello, segnando un'evoluzione significativa nell'ecosistema AI verso modelli dinamici, selezionabili e interoperabili.