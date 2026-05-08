PJM Interconnection, l’operatore della più vasta rete elettrica degli Stati Uniti, lancia un allarme cruciale: l’infrastruttura ha «anni, non decenni» per essere ripensata, altrimenti il sistema rischia di diventare insostenibile. David Mills, CEO di PJM, ha sottolineato questa urgenza nell’introduzione di un recente white paper, evidenziando come la crescente domanda di energia da parte dell'intelligenza artificiale (AI) e dei data center si scontri oggi con reti incapaci di rispondere con la necessaria rapidità.

La rete elettrica sotto pressione: una capacità insufficiente

Per far fronte all’impennata dei consumi, PJM aveva già sospeso nuove interconnessioni nel 2022, generando un significativo backlog. Si contavano oltre 300 GW di proposte in coda, di cui solo 103 GW erano stati approvati e appena 23 GW effettivamente connessi. La lentezza delle procedure ha spinto molti sviluppatori a ritirare i propri progetti. Ora, con la riapertura del sistema, sono pervenute oltre 800 richieste per un totale di 220 GW, un volume che espone la rete a tensioni insostenibili e mette in luce una chiara carenza di capacità.

Le proposte di riforma di PJM per un futuro sostenibile

Il documento di PJM delinea tre opzioni fondamentali per riformare il sistema:

Estendere gli impegni di fornitura energetica per generatori e utility, superando l'attuale modello triennale. Rivedere le garanzie di affidabilità, privilegiando i fornitori che offrono maggiore stabilità. Introdurre mercati in tempo reale con prezzi flessibili, pur mantenendo i contratti a lungo termine per la stabilità.

Il modello triennale si rivela ormai obsoleto: le energie rinnovabili e le batterie si implementano con tempi molto più rapidi, mentre la disponibilità di turbine a gas è scarsa e la loro entrata in funzione è prevista solo per l'inizio degli anni 2030, con costi in costante aumento a causa della domanda degli hyperscalers.

Conflitto tra domanda esplosiva e ingessamento normativo

La rapida espansione dei data center e l’avanzata dell’intelligenza artificiale coincidono con una profonda trasformazione del mix energetico. Questa situazione rende obsolete le attuali strutture di mercato, concepite per scenari di eccesso di offerta. Oggi, con un turbinaggio rallentato e costi in ascesa, PJM fatica a trovare risposte tempestive. Si teme che soluzioni che discriminano gli utenti in base alla tariffa (i cosiddetti “haves” e “have nots”) possano incontrare una forte opposizione politica. Nel frattempo, alcune utility, come American Electric Power, esprimono già insoddisfazione verso il sistema PJM e considerano l'ipotesi di uscirne.

L'AI richiede flessibilità: trend e soluzioni innovative

Questo scenario non è un caso isolato nel panorama energetico statunitense. La domanda elettrica dei data center è destinata a crescere significativamente, passando dagli attuali 176 TWh (2023) a una stima tra 325 e 580 TWh nel 2028, con alcune aree che già segnalano la saturazione. I data center stanno inoltre diventando una fonte di stress per la qualità dell’energia, introducendo “distorsioni” nelle tensioni elettriche che possono causare danni agli elettrodomestici e aumentare il rischio di incendi.

Parallelamente, emergono soluzioni innovative. Nel Regno Unito, Emerald AI, in collaborazione con National Grid, EPRI e NVIDIA, ha dimostrato che i data center dotati di intelligenza artificiale possono ridurre i consumi del 30-40% in meno di un minuto, senza interrompere il carico di lavoro computazionale.

Scenario normativo e investimenti infrastrutturali

Negli Stati Uniti, il senso di urgenza è palpabile. Diverse utility hanno ricevuto prestiti federali miliardari: ad esempio, 26,5 miliardi di dollari sono stati destinati all'espansione della rete in Georgia e Alabama, per sostenere la crescente domanda dei data center, alimentando nuove centrali a gas e linee di trasmissione.

Regolatori, utility e operatori di rete stanno valutando forme di compensazione per evitare che i costi infrastrutturali ricadano interamente sui consumatori. In alcuni Stati, come il Wisconsin, sono state introdotte richieste affinché i data center coprano integralmente i costi delle connessioni e dell’adeguamento della rete.

Verso una rete “AI-ready”: la sfida di PJM

L’analisi sottolinea che l’esplosione della domanda energetica non può essere risolta unicamente con l'adozione di energie rinnovabili o la costruzione di nuovi generatori. Richiede invece modelli di mercato agili, infrastrutture resilienti e nuove forme di interazione tra la rete e l’energia computazionale.

PJM è tra le organizzazioni più esposte a questa pressione. Le decisioni che prenderà nei prossimi anni saranno cruciali per l’intero sistema energetico statunitense. Sarà fondamentale estendere strumenti come gli “AI factories” flessibili, promuovere la condivisione dei costi infrastrutturali e realizzare investimenti mirati nella trasmissione e nella generazione. Il quadro che emerge è inequivocabile: la rete elettrica USA non è più solo un’infrastruttura, ma un nodo critico della strategia per sostenere il futuro dell’AI.