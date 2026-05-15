Il PJM Interconnection, il più grande circuito elettrico degli Stati Uniti, ha registrato un significativo aumento dei prezzi all’ingrosso dell’energia. Nell’ultimo anno, il costo per megawattora è salito da 77,78$ a 136,53$, con un incremento del 76%. Questo dato emerge da un report di Monitoring Analytics, pubblicato il 14 maggio 2026.

L’impennata dei costi è stata attribuita principalmente alla rapida crescita della domanda energetica generata dai data center. Secondo il report, l’operatore di rete non è riuscito ad adeguare in tempo l’offerta o gli strumenti di gestione per far fronte a questa crescente esigenza.

L'impatto dei data center sui costi dell'energia

Monitoring Analytics ha evidenziato che, senza la massiccia domanda proveniente dai data center, le condizioni di scarsità dell’offerta all’interno del sistema PJM non si sarebbero manifestate con la stessa intensità, né si sarebbero raggiunti livelli di prezzi così elevati. Il report sottolinea che l'attuale offerta di capacità nel PJM non è adeguata a soddisfare la domanda dei grandi carichi dei data center e non lo sarà nel prossimo futuro, rivelando una vulnerabilità strutturale del grid di fronte a carichi energetici così ingenti e concentrati.

L'incidenza dei data center sui costi di approvvigionamento energetico è notevole. Tra giugno 2025 e maggio 2028, i costi attribuibili a questi grandi consumatori hanno raggiunto i 6,5 miliardi di dollari.

L’incidenza è salita al 49% del totale dei costi per tre aste consecutive nel periodo. Nelle ultime tre aste di capacità di PJM, la domanda prevista dai data center ha rappresentato il 45% dei costi complessivi, pari a 47,2 miliardi di dollari.

Le critiche all'operatore di rete PJM

Monitoring Analytics ha rivolto critiche dirette a PJM non solo per l’incapacità di assorbire tempestivamente la domanda dei data center, ma anche per una mancanza di trasparenza nelle decisioni e per i ritardi pluriennali nell’aggiornamento dei software gestionali. Questi aggiornamenti sono considerati fondamentali per l’adattamento del sistema energetico ai nuovi carichi, ma non hanno una data certa per l’implementazione.

Il report ha inoltre contestato il white paper proposto da PJM, che suggeriva tre possibili soluzioni per il grid. Secondo Monitoring Analytics, tale proposta era un pretesto per rivedere il design del mercato dell’energia, mentre la vera origine del problema risiedeva nell’ondata di domanda energetica da parte dei data center. Il gruppo ha ribadito che gli elementi centrali del design del mercato PJM rimangono robusti, suggerendo invece che l'operatore di rete abbia gestito male la risposta all'aumento della domanda.

Reazioni e azioni regolatorie

La crescente preoccupazione per l’impatto dei data center sulla rete elettrica ha attirato l’attenzione dei regolatori federali. La presidente della FERC ha espresso timori che il PJM stia diventando «troppo grande per funzionare» efficacemente in un contesto di boom dell’intelligenza artificiale e della domanda di energia ad essa associata.

Sul fronte normativo, la FERC ha ordinato a PJM di accelerare l’integrazione dei grandi carichi elettrici, inclusi i data center, garantendo l’affidabilità del sistema ed evitando che i costi ricadano sui clienti domestici. Anche il governatore del Maryland ha invitato i data center a “pagare il proprio percorso energetico”, sostenendo che l’assenza di una struttura che tenga conto dei loro impatti ha compromesso l’efficienza del sistema.

Verso un modello di responsabilità condivisa

Analisi approfondite suggeriscono che l’unica strada praticabile sia una distribuzione più equa dei costi tra data center e consumatori finali. Monitoring Analytics ha proposto che i nuovi carichi debbano portare fonti di generazione abbinate alle loro necessità di utilizzo, entrando nel processo di pianificazione del PJM come normali clienti della rete.

Questo approccio mira a scollegare la crescita dei carichi industriali dalla dipendenza dal contributo di tutti gli utenti della rete.

Inoltre, in occasione delle aste di capacità, è emersa la necessità di estendere meccanismi di protezione, come il price cap, per tutelare i consumatori durante le fasi transitorie. Questi interventi sono in attesa di soluzioni strutturali, tra cui una più accurata previsione della domanda, l’equità nella ripartizione dei costi e una più rapida gestione delle domande di connessione alla rete.

In definitiva, il delicato equilibrio tra la crescita dell’economia digitale e la sostenibilità della rete elettrica sta emergendo come un nodo critico. Il settore energetico è chiamato a evolversi, abbracciando soluzioni che contemperino l’espansione tecnologica e la salvaguardia dei consumatori.

Il caso PJM indica chiaramente che l’adeguamento del sistema non può più essere rinviato: è necessaria una nuova architettura dell’interconnessione e una governance condivisa, dove i grandi carichi elettrici contribuiscano attivamente alla solidità del sistema e non ne diventino un peso.