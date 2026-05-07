La piattaforma di prediction markets Kalshi ha recentemente concluso un round di finanziamento di Serie F, raccogliendo 1 miliardo di dollari. Questa operazione, guidata da Coatue, ha portato la sua valutazione a ben 22 miliardi di dollari, raddoppiando il valore di circa 11 miliardi di dollari registrato appena cinque mesi fa.

Crescita esponenziale della valutazione

Il finanziamento di Serie F, pari a 1 miliardo di dollari, è stato guidato da Coatue, con la partecipazione di importanti investitori come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley e ARK Invest.

Questa iniezione di capitale ha consolidato la valutazione di Kalshi a 22 miliardi di dollari, segnando un incremento del 100% rispetto agli 11 miliardi di dollari stimati dopo il precedente round di Serie E, avvenuto nel dicembre 2025.

Performance operativa e ricavi in forte espansione

La piattaforma ha registrato una crescita eccezionale nel trading istituzionale, che è aumentato dell'800% negli ultimi sei mesi. Il volume annualizzato è passato da 52 miliardi a 178 miliardi di dollari, consolidando la posizione di Kalshi nel settore. La sua quota di mercato negli Stati Uniti ha superato il 90% del totale dei prediction markets domestici.

Parallelamente, i ricavi annualizzati della startup hanno superato la soglia di 1,5 miliardi di dollari, evidenziando una robusta performance finanziaria.

Strategie future: focus sugli investitori istituzionali

I capitali ottenuti saranno strategicamente impiegati per migliorare e ampliare i servizi rivolti a un pubblico di investitori istituzionali, inclusi hedge fund, asset manager, trading desk proprietari e compagnie assicurative. L'obiettivo è sviluppare soluzioni avanzate come il block trading, prodotti innovativi per la gestione del rischio e una più profonda integrazione con i broker istituzionali.

Il mercato dei prediction markets in evoluzione

Insieme a Polymarket, Kalshi è un attore chiave nell'espansione del settore dei prediction markets. I volumi combinati delle due piattaforme hanno superato i 25 miliardi di dollari nell'ultimo mese.

Questo scenario suggerisce che i prediction markets stanno entrando in una vera e propria "era istituzionale", dove contratti su eventi personalizzati e block trades si affermano come strumenti efficaci per la copertura di rischi macro e geopolitici.

Sfide regolatorie e contesto legale

Nonostante la sua rapida crescita, Kalshi si trova ad affrontare crescenti sfide legali. Diverse autorità statali, tra cui Arizona, Nevada, Massachusetts e New Jersey, hanno sollevato obiezioni, sostenendo che alcuni contratti offerti configurino scommesse non autorizzate. La startup, tuttavia, ribadisce di essere soggetta alla regolamentazione federale CFTC, un punto cruciale nella sua difesa.

Il vantaggio strategico della regolamentazione

Il forte supporto degli investitori non si basa unicamente sul potenziale di ricavi, ma anche sul valore competitivo derivante dalla specifica posizione regolatoria di Kalshi. Il suo status di mercato designato dalla CFTC è infatti considerato una barriera d'ingresso significativa, che offre un vantaggio distintivo rispetto ai potenziali concorrenti.

Il rapido raddoppio della valutazione di Kalshi è un segnale emblematico del momento di svolta che sta vivendo il settore dei prediction markets. Indicatori reali, tradizionalmente considerati secondari, stanno emergendo come asset finanziari sempre più rilevanti nel panorama economico.

Il mercato continua a monitorare con attenzione: il futuro di Kalshi e dell'intero settore sarà intrinsecamente legato alla capacità di bilanciare efficacemente l'innovazione, la crescente domanda istituzionale e la gestione della pressione regolatoria in evoluzione.