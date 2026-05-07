La startup indiana Pronto, fondata nel 2025 a Bengaluru da Anjali Sardana, ha ottenuto un nuovo e significativo supporto finanziario. Un pitch durato appena venti minuti è bastato all'angel investor Lachy Groom per decidere di investire 20 milioni di dollari, raddoppiando la valutazione della società a 200 milioni di dollari in poche settimane. Questo rapido successo sottolinea l'ascesa del modello dei “quick home services” e il potenziale del mercato indiano dei servizi domestici on-demand.

Un investimento rapido che riflette fiducia e disciplina operativa

Lachy Groom, figura di spicco nella Silicon Valley come investitore solitario, ha espresso grande entusiasmo per l'ambizione di Pronto di costruire «la più grande piattaforma al mondo per l’organizzazione del lavoro domestico». Ha inoltre elogiato la disciplina operativa del team guidato da Sardana. L'investimento, un'estensione del round di Serie B di marzo, ha permesso a Pronto di passare rapidamente da una valutazione di 100 milioni a 200 milioni di dollari.

Crescita esplosiva dei volumi e forza della domanda

Pronto ha registrato un'impennata notevole nell'attività. Le prenotazioni giornaliere sono passate da circa 18.000 a inizio marzo a un intervallo tra 24.000 e 25.000 al giorno.

Questo incremento evidenzia come la domanda nel mercato dei servizi domestici on-demand, tradizionalmente informale, stia migrando rapidamente verso modelli digitali e strutturati.

Espansione geografica e inclusione femminile

In pochi mesi, Pronto ha esteso le sue operazioni da una singola città a dieci, includendo metropoli chiave come Delhi NCR, Mumbai e Bengaluru, e coprendo oltre 150 micro-mercati. Un dato significativo è che il 99% dei professionisti attivi sulla piattaforma sono donne, per un totale di oltre 4.500 lavoratrici. Questo aspetto sottolinea una forte inclusività sociale e la capacità di professionalizzare il segmento domestico.

Un contesto competitivo vivace

Il settore dei servizi domestici on-demand in India è caratterizzato da un'intensa concorrenza, con attori come Snabbit e Urban Company anch'essi in forte espansione.

Tuttavia, la rapidità operativa di Pronto, la sua capacità di fidelizzare il personale e l'adozione di modelli hyper-local la posizionano favorevolmente nel panorama emergente dei “quick home services”.

Il mercato indiano: dimensioni e potenziale

Il mercato dei servizi domestici in India, stimato a circa 60 miliardi di dollari nel 2024-25, mostra prospettive di crescita significative, con previsioni che lo vedono raggiungere i 100 miliardi di dollari entro il 2029-30. Questo scenario giustifica il crescente interesse degli investitori verso startup in grado di digitalizzare e strutturare un settore ancora ampiamente informale.

Grazie a questo nuovo round di finanziamento, Pronto consolida il proprio posizionamento e acquisisce una maggiore capacità finanziaria.

Ciò le permetterà di affrontare efficacemente le sfide legate all'onboarding del personale, alla formazione, alla qualità del servizio e alla scalabilità su scala nazionale.

La traiettoria di crescita di Pronto si presenta come urgente e ben orchestrata, caratterizzata da espansione geografica, attenzione operativa, inclusività sociale e una forte attrattiva per i capitali di rischio. Resta da valutare la sostenibilità di questa rapidità nel lungo termine, ma per il momento, la startup indiana incarna lo spirito di un'innovazione pragmatica capace di trasformare settori tradizionali come i servizi a domicilio.