Nel panorama tecnologico del 2026, emerge un fenomeno preoccupante: molti CEO del settore sembrano affetti da una vera e propria “psicosi da IA”. Questo termine, coniato da Aaron Levie, fondatore e CEO di Box, descrive una condizione in cui i vertici aziendali, affascinati dall’intelligenza artificiale, trascurano la complessità necessaria per generare valore reale con questa tecnologia.

La “Psicosi da IA” e il “Last Mile” Ignorato

Aaron Levie ha evidenziato come i CEO siano particolarmente soggetti a questa “psicosi da IA” perché distanti dal lavoro concreto, il cosiddetto “last mile”, che trasforma un prototipo in valore di business.

I dirigenti vedono il risultato ideale delle demo, ma non considerano i passaggi essenziali per rendere l’IA affidabile in produzione: dalla revisione del codice alla correzione dei bug, dalla verifica dei contratti generati all’integrazione nei flussi operativi.

La sua prescrizione è chiara: i CEO dovrebbero utilizzare l’IA in modo approfondito, non per delegare decisioni, ma per confrontarsi direttamente con i suoi limiti. Solo così possono sviluppare un’autentica comprensione sia delle potenzialità dell’IA sia del lavoro reale da svolgere per sfruttarle appieno.

Discrepanza tra Entusiasmo e Realtà del Mercato

La visione di Levie trova riscontro in una crescente discrepanza tra l’entusiasmo per l’IA e la sua effettiva implementazione.

Nel 2025, un’analisi ha rivelato che il 42% delle aziende ha interrotto la maggior parte delle proprie iniziative di intelligenza artificiale prima che raggiungessero la fase di produzione, un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Questo elevato tasso di fallimento sottolinea il costo nascosto della “psicosi da IA”, ovvero la fiducia riposta in presentazioni patinate che non reggono alla prova dell’implementazione concreta.

Paradossalmente, l’industria continua a investire massicciamente. I fondi raccolti da startup focalizzate sugli agenti IA sono cresciuti notevolmente, e il mercato degli agenti IA è in forte espansione, con previsioni di crescita esponenziale. Questo scenario evidenzia un paradosso: investimenti e aspettative elevate si scontrano con una realtà di progetti spesso incompiuti.

Il Rischio Organizzativo della Mancata Comprensione

Il cuore del problema risiede nel “last mile”, quella fase finale che richiede competenza umana e infrastrutture robuste, aspetti che i CEO non percepiscono limitandosi alle demo. La ricerca indica che oltre l’80% dei progetti IA fallisce, un tasso doppio rispetto alle tecnologie tradizionali. Le aziende che ottengono ritorni finanziari significativi sono quelle che riprogettano i propri flussi di lavoro prima di scegliere il modello di IA.

Quando i dirigenti ignorano il lavoro concreto dietro l’automazione, le conseguenze sono molteplici: progetti falliti, caos interno e diffusa disillusione. L’entusiasmo fine a sé stesso può generare inefficacia operativa e disallineamenti che compromettono la governance, la cultura aziendale e la sostenibilità dell’innovazione.

Questo scenario richiede una leadership più informata, attenta alla realtà dei processi operativi e meno attratta dallo storytelling incentrato sull’IA. La “psicosi da IA”, se confinata ai piani alti senza un ancoraggio al lavoro reale da svolgere, rischia di produrre più danni che benefici. È fondamentale che i leader siano presenti lungo tutto il percorso di implementazione, non solo al traguardo.