La vastità degli oceani rende molte operazioni marittime — dai salvataggi alle indagini — complesse e spesso prive di visibilità. Per affrontare questa sfida, la startup Quartermaster, con sede ad Arlington, Virginia, ha sviluppato SmartMast: un sistema innovativo che trasforma ogni nave in un nodo intelligente di una “hive mind” navale. L'obiettivo è rendere visibili e analizzabili flussi marini prima inaccessibili, superando le limitazioni dei sistemi tradizionali.

SmartMast: sensori e intelligenza artificiale per i mari

Il cuore della soluzione è SmartMast, un pacchetto di sensori robusti e resistenti alle intemperie.

Include telecamere elettro-ottiche e a infrarossi, radio software-defined e intelligenza artificiale di bordo. Installati sull’albero delle navi, questi dispositivi trasmettono dati marittimi in tempo reale a una piattaforma di analisi centralizzata. Questo approccio supera il convenzionale AIS (Automatic Identification System), spesso inaffidabile, soggetto a spoofing o disconnessioni volontarie, specialmente in contesti di traffici illeciti. SmartMast crea così una piattaforma multi-INT autonoma, fornendo una sorveglianza continua e dettagliata.

Copertura, impatto e nuova infrastruttura dati

Grazie a un finanziamento di 43 milioni di dollari in Serie A, Quartermaster ha già equipaggiato oltre 600 navi con SmartMast.

Questa rete distribuita copre 10 milioni di miglia quadrate di oceano e ha supportato più di 20 operazioni di soccorso in mare, dimostrando un impatto concreto sulla sicurezza marittima. La soluzione è una rete sensoriale continua e distribuita, dove ogni imbarcazione diventa un nodo attivo. Questa architettura riduce la dipendenza da costosi asset militari o satelliti con copertura intermittente. Sfruttando infrastrutture civili esistenti come rimorchiatori, pescherecci e navi di rifornimento offshore, SmartMast viene installato tramite retrofitting. Ciò rende la soluzione scalabile ed economica, abbattendo i costi di sorveglianza di 1.000-10.000 volte rispetto ai metodi tradizionali.

Il valore strategico dei dati e dell'AI

Oltre all'hardware, il vero valore di Quartermaster risiede nei flussi di dati generati e nei modelli di intelligenza artificiale proprietari. Questi algoritmi si raffinano e migliorano man mano che il numero di nodi nella rete aumenta, trasformando ogni SmartMast in una fonte di informazioni strategiche. Questo crea una barriera competitiva data-driven, estremamente difficile da replicare per nuovi entranti nel settore, consolidando la posizione di Quartermaster nell'innovazione marittima.

Visione e opportunità per i mari intelligenti

Il fondatore e CEO, Neil Sobin, con esperienza in mapping, edge data e intelligenza artificiale, ha identificato un significativo gap infrastrutturale marittimo, caratterizzato da visibilità in tempo reale limitata.

La missione di Quartermaster è chiara: collegare ogni nave per svelare l'oceano, fornendo dati utili a enti governativi, compagnie di assicurazione, operatori di robotica e scienziati. La creazione di una rete globale di sensori marini apre scenari inediti. Questa infrastruttura può alimentare modelli predittivi avanzati, supportare operazioni autonome e migliorare la sicurezza ambientale e umana. Non solo monitoraggio, ma una base dati per l'innovazione nell'oceanografia, nella logistica marittima e nella difesa. Promuovere il valore per i marittimi, come i salvataggi già effettuati, è cruciale per fidelizzare i nodi della rete. Quartermaster sta definendo un nuovo paradigma di intelligenza distribuita sugli oceani, efficace, scalabile e capace di integrarsi con chi vive il mare ogni giorno.

Il successo dipenderà dall'estensione della rete, dall'affinamento degli algoritmi e dalla conversione della consapevolezza marina in valore operativo. Se la visione di Sobin si concretizzerà, potremmo assistere a una rivoluzione nel modo di gestire il vasto ambiente marino.