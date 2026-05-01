Reddit ha registrato una significativa trasformazione del suo strumento di ricerca interno. Dopo anni di critiche, l'azienda ha investito in miglioramenti sostanziali, integrando funzionalità di intelligenza artificiale per affinare l'esperienza utente. Questo impegno sta dando i suoi frutti: il CEO Steve Huffman ha riferito un incremento del 30% anno su anno nell'uso settimanale della ricerca. Huffman ha evidenziato come la ricerca sia un fattore chiave per l'acquisizione e la fidelizzazione degli utenti, con aumento significativo di utenti e query.

Reddit ha anche avviato test per l'integrazione di annunci di prodotto tramite i risultati di ricerca basati sull'AI negli Stati Uniti. Il 40% delle conversazioni è commerciale, e l'84% degli acquirenti si sente più sicuro nelle proprie decisioni dopo ricerche sulla piattaforma.

Risultati Q1 2026 e crescita utenza

Il primo trimestre del 2026 ha visto Reddit superare le aspettative di Wall Street, con un fatturato di 663 milioni di dollari, oltre i 609.8 milioni stimati. La piattaforma ha mostrato una robusta crescita dell'utenza, raggiungendo oltre 493 milioni di utenti attivi settimanali unici (WAUq), un aumento del 23%, e circa 126 milioni di utenti attivi giornalieri (DAUq), un miglioramento del 17%.

Il trimestre si è chiuso con un margine EBITDA rettificato del 40%.

AI e monetizzazione dati

L'investimento di Reddit nell'AI si estende oltre la ricerca. La piattaforma ha sviluppato una funzione di traduzione automatica che supporta oltre 30 lingue, contribuendo all'espansione globale e alla crescita dell'utenza. Parallelamente, l'azienda ha migliorato la monetizzazione dei dati tramite accordi con partner AI come Google e OpenAI. Il segmento "Other revenue", che include la vendita di dati, ha visto un aumento del 15%.

Prospettive e previsioni finanziarie

Reddit persegue un ambizioso piano di crescita, puntando a raggiungere un miliardo di utenti giornalieri a livello globale e 100 milioni solo negli Stati Uniti.

La strategia di investimento in tecnologie basate sull'intelligenza artificiale è un passo strategico fondamentale per questi traguardi. Per il secondo trimestre, la previsione indica un fatturato tra 715 e 725 milioni di dollari, superando le stime di consenso del mercato.