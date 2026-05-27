Remote, la startup olandese fondata nel 2019 e specializzata in servizi globali di payroll, ha annunciato un significativo balzo nelle sue performance. L’azienda ha superato i 300 milioni di dollari in annual recurring revenue (ARR) ed è diventata profittevole sul fronte del flusso di cassa. Un dato interno spicca in particolare: il fatturato per dipendente è cresciuto del 50%, un traguardo raggiunto senza alcuna aggiunta di organico, grazie a una strategia AI-centrica che permea ogni aspetto delle sue operazioni.

Efficienza operativa senza incremento di organico

L’incremento del 50% nel fatturato per dipendente è stato possibile grazie a una diffusa adozione di strumenti di intelligenza artificiale. Gli impiegati di Remote utilizzano diverse istanze di Claude AI per automatizzare attività, come la sintesi delle conversazioni su Slack. Questo è facilitato da Remote Labs, un marketplace interno che permette ai team di sviluppare e lanciare app personalizzate basate sull'AI.

Il business principale del payroll ha registrato una crescita eccezionale, con un’espansione anno su anno superiore al 300%. Questo risultato è ampiamente attribuito alle tecnologie AI, e ha portato l'azienda a servire decine di migliaia di imprese clienti.

Remote ha inoltre introdotto Remote Build, un servizio che impiega ingegneri "forward-deployed" per assistere i clienti nella creazione di flussi di lavoro AI simili. Un’altra novità è Remote MCP, un’interfaccia basata sul Model Context Protocol che abilita sistemi esterni come BambooHR o Workday a interagire in modo sicuro con i dati di payroll e compliance attraverso l’engine di Remote.

L'intelligenza artificiale come pilastro della produzione interna

Internamente, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo cruciale anche nello sviluppo software. Oltre il 60% del codice prodotto nell’ultimo anno è stato generato dall'AI, una percentuale che ha raggiunto l’85% nell’ultimo mese. Questa integrazione ha permesso una flessibilizzazione dell’organico: pur avendo rallentato le nuove assunzioni, l’azienda non ha effettuato tagli al personale, preferendo investire nella riqualificazione dei dipendenti esistenti e in strumenti AI avanzati.

Un nuovo paradigma per lo scaling aziendale

La strategia di Remote è emblematica di un modello evolutivo in cui le aziende tecnologicamente avanzate generano un maggiore fatturato per dipendente, posticipano nuove assunzioni e ampliano l’offerta di prodotti senza un proporzionale aumento dell’organico. Questa tendenza è sempre più evidente nel panorama delle imprese digitali. Si stima che circa il 99,7% dei flussi di pagamento sia ora completamente automatizzato. Team che in passato erano numerosi, come quelli che gestiscono operazioni finanziarie globali, operano oggi con un solo individuo, potenziato dall'AI. Il CEO Job van der Voort definisce questo approccio “AI-first operations”, dove le applicazioni sono ripensate per essere nativamente agent-centriche.

Van der Voort sottolinea che il modo di progettare le applicazioni deve evolvere verso un mindset "agent-first", in cui gli agenti AI non sono più semplici strumenti, ma diventano protagonisti dell’esperienza utente e del flusso di lavoro operativo.

Il trend globale del fatturato per dipendente nell'era AI

I risultati di Remote si inseriscono in un contesto globale più ampio. Le startup AI-native stanno raggiungendo un ARR per dipendente tra i 3 e gli 8 milioni di dollari, un dato significativamente superiore ai benchmark SaaS tradizionali, che si attestano tra i 250 e i 700 mila dollari. Ad esempio, Midjourney registra circa 4 milioni per dipendente, Cursor (Anysphere) oltre 3,3 milioni, e OpenAI circa 1,5 milioni.

Remote, con il suo aumento del 50%, sta chiaramente riducendo il divario verso questa fascia superiore di revenue density.

In sintesi, Remote rappresenta un modello operativo che combina sostenibilità finanziaria, crescita rapida e notevoli guadagni di produttività interna, il tutto orchestrato da una strategia AI-first ben definita. Questo modello dimostra come sia possibile scalare il fatturato, aumentare l’efficacia del lavoro e ampliare la piattaforma in modo intelligente, senza la necessità di una corsa alle assunzioni tradizionali. Questo paradigma, ormai consolidato tra le startup AI-native, offre una chiara roadmap per il futuro delle imprese digitali che mirano all'efficienza e all'innovazione strutturale.