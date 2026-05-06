Il 6 maggio 2026, Samsung ha raggiunto una valutazione di mercato di 1 trilione di dollari, unendosi al club dei giganti tecnologici asiatici, con TSMC. Questo traguardo è stato spinto dalla crescente domanda di chip per intelligenza artificiale, in particolarele memorie ad alta larghezza di banda (HBM), che hanno rafforzato i margini e trasformato la struttura finanziaria del gruppo.

Il boom dell'intelligenza artificiale

La spinta decisiva è arrivata dal mercato dell’AI. Samsung, fornitore chiave di chip di memoria per sistemi IA, ha visto i prezzi aumentare a causa di una domanda superiore all'offerta, generando una crescita significativa dei profitti.

Il titolo è schizzato oltre il 10%, con picchi fino al 14%, trascinando l'indice Kospi.

Una settimana prima, l'azienda aveva già comunicato un risultato operativo otto volte superiore rispetto all'anno precedente, base per il traguardo del trilione.

Dinamiche di mercato e concorrenza

Nonostante il vantaggio, Samsung affronta una concorrenza spietata. SK Hynix intensifica gli sforzi nelle HBM ad alto margine, aumentando la pressione per mantenere la leadership.

Un ulteriore impulso è giunto da indiscrezioni su negoziazioni tra Apple, Samsung e Intel per delocalizzare parte della produzione di chip negli Stati Uniti. Tale mossa, se confermata, rappresenterebbe un cambiamento strategico nelle catene di approvvigionamento e un nuovo fattore di crescita.

Sfide interne: scioperi e costi

Il percorso non è privo di ostacoli. I lavoratori hanno minacciato uno sciopero di 18 giorni per una redistribuzione dei profitti record. Inoltre, divisioni chiave come smartphone e televisori sostengono costi elevati per le memorie che alimentano il successo di Samsung, comprimendo i margini in questi segmenti.

Investimenti strategici nei chip AI

A marzo, Samsung aveva stanziato 73,3 miliardi di dollari per il 2026, per espansione produttiva e ricerca nei chip AI. Questo investimento, un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, mira a contendere a SK Hynix la leadership nelle memorie per intelligenza artificiale. Questa strategia rafforza la posizione tramite scala e innovazione a lungo termine.

In sintesi, Samsung ha capitalizzato il boom dell'IA, raggiungendo una valutazione da trilione grazie a margini e ricavi senza precedenti. Tuttavia, il futuro presenta sfide: tra concorrenza, tensioni sociali e costi incrociati tra le divisioni, mantenere questa traiettoria richiederà equilibrio, investimenti mirati e una visione strategica chiara.