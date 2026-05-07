Skyroot Aerospace, una startup con sede a Hyderabad, ha raggiunto una tappa storica, affermandosi come il primo unicorno tecnologico spaziale in India. L'azienda ha recentemente ottenuto un finanziamento di 60 milioni di dollari, portando la sua valutazione pre-money a 1,1 miliardi di dollari. Questo significativo investimento precede il lancio orbitale del suo razzo Vikram-1, previsto nelle prossime settimane, segnando un momento cruciale per il settore spaziale privato indiano.

Il lancio inaugurale del Vikram-1

Il razzo Vikram-1, che rende omaggio a Vikram Sarabhai, pioniere del programma spaziale indiano, rappresenta il primo tentativo di lancio orbitale da parte di una compagnia privata del paese.

Progettato per trasportare carichi utili fino a 350 chilogrammi in orbita bassa terrestre, il Vikram-1 si posiziona in diretta competizione con attori globali consolidati come Rocket Lab e Firefly Aerospace. Il lancio è programmato per giugno, a seguito del completamento di rigorosi test di qualificazione al volo e delle attività di integrazione presso il poligono spaziale di Sriharikota.

Dettagli sul finanziamento e gli investitori

Il round di finanziamento è stato co-guidato da Sherpalo Ventures e GIC, con la partecipazione di importanti investitori tra cui Playbook Partners, Arkam Ventures e i fondatori del Greenko Group. Ram Shriram, fondatore di Sherpalo Ventures e membro del consiglio di Alphabet, si unirà al consiglio di amministrazione di Skyroot.

Il capitale acquisito sarà strategicamente impiegato per incrementare la capacità produttiva, accelerare il ritmo dei lanci delle missioni Vikram-1 e sostenere lo sviluppo del Vikram-2, un veicolo di lancio più potente, destinato a missioni più complesse e con un debutto previsto nel 2027.

L'India e l'espansione nel settore spaziale

L'ascesa di Skyroot si inserisce nel più ampio contesto delle ambizioni crescenti dell'India di espandere la propria quota nell'economia spaziale globale. Si stima che questa possa crescere dagli attuali 8,4 miliardi di dollari a 44 miliardi di dollari entro il 2033. Le riforme introdotte dal 2020 hanno aperto il settore spaziale alle aziende private, consentendo loro l'accesso alle strutture dell'ISRO e la partecipazione a tutte le fasi delle attività spaziali.

Questo ha catalizzato l'emergere di quasi 400 startup nel settore spaziale indiano, che mira a sfruttare i costi di produzione e lancio più contenuti per competere efficacemente a livello internazionale.

Prospettive e innovazioni future di Skyroot

Fondata nel 2018 da ex ingegneri dell'ISRO, Skyroot ha già attirato l'attenzione nel novembre 2022 con il successo del lancio del suo razzo suborbitale Vikram-S, il primo razzo sviluppato privatamente in India. Con il prossimo Vikram-1 e il futuro Vikram-2, un veicolo di lancio di classe da una tonnellata alimentato da uno stadio criogenico, l'azienda mira a ampliare significativamente la sua offerta per servire missioni satellitari più complesse. La domanda per lanci dedicati ai piccoli satelliti è forte, con circa un terzo proveniente dall'India e il resto da clienti internazionali.

Questa strategia posiziona Skyroot come un attore chiave nello scenario spaziale globale, consolidando la reputazione dell'India come un hub di innovazione tecnologica spaziale sempre più competitivo e dinamico.