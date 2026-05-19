L'energia solare è destinata a diventare la principale fonte energetica entro il prossimo decennio, superando carbone, petrolio e gas naturale. Questa ascesa, supportata da un calo dei costi del 30% entro il 2035, prevede un'espansione significativa: un terawatt di solare su scala utility, 400 gigawatt di solare distribuito, 370 gigawatt di gas naturale e 110 gigawatt di carbone. Entro il 2050, il solare potrebbe generare oltre il doppio dell'elettricità rispetto al gas naturale, affermandosi come pilastro delle energie rinnovabili e risposta alle sfide climatiche.

Data center e combustibili fossili

Nonostante l'avanzamento delle rinnovabili, i data center mantengono una significativa domanda di combustibili fossili. Gas e carbone forniranno il 51% della generazione incrementale di energia per i data center entro il 2050, grazie alla loro operatività 24/7. Tecnologie come stoccaggio a lunga durata, geotermico e nucleare competono, ma la ricerca di soluzioni più sostenibili è attiva, come dimostra l'investimento in batterie da 100 ore per un progetto di data center.

Transizione energetica, sicurezza e politiche

Scenari di transizione energetica a lungo termine fino al 2050 mostrano come rinnovabili, batterie e nuove tecnologie rimodelleranno il sistema globale, in un contesto di tensioni geopolitiche e crescente domanda elettrica.

La resilienza ai prezzi volatili dei combustibili fossili è una priorità: elettrificazione e adozione del solare migliorano la sicurezza energetica e riducono l'esposizione economica dei paesi. L'espansione delle rinnovabili e dello stoccaggio energetico facilita la decarbonizzazione e stabilizza le economie. La gestione della transizione richiede un bilanciamento tra nuove tecnologie e le esigenze operative immediate, ancora dipendenti dai combustibili fossili. Il successo nella riduzione dell'impatto ambientale dipenderà dall'efficace integrazione delle rinnovabili e dalla volontà politica di promuovere uno sviluppo sostenibile globale.