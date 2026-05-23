Nel panorama globale dell'energia, l'India emerge come un attore cruciale nel settore del solare a tetto. In questo contesto dinamico, SolarSquare, una startup indiana specializzata nell'energia solare residenziale, è in trattative avanzate per un nuovo round di finanziamento, puntando a raccogliere tra i 55 e i 60 milioni di dollari. Questa operazione potrebbe significare un raddoppio della valutazione aziendale rispetto al precedente finanziamento di 40 milioni di dollari, evidenziando il crescente interesse degli investitori nel mercato indiano delle rinnovabili.

Investimenti e crescita nel solare residenziale indiano

L'India ha fissato un ambizioso obiettivo: raggiungere 500 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, con oltre la metà di questa proveniente dal solare. La rapida espansione del mercato è fortemente sostenuta da politiche governative mirate e da schemi di sovvenzione che incentivano l'adozione del solare a tetto. SolarSquare si inserisce in questo scenario come una piattaforma full-stack, offrendo servizi integrati che comprendono la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi solari per abitazioni e complessi residenziali.

L'azienda ha già installato oltre 150 megawatt di capacità solare, operando in 29 città e servendo una vasta clientela, inclusi nomi noti come Swiggy e iD Fresh Food.

La strategia di SolarSquare è chiaramente orientata al settore residenziale, avendo ridimensionato le operazioni industriali a minor margine di profitto per concentrarsi su un segmento di mercato con un potenziale di crescita più elevato.

Il programma PM Surya Ghar e le sfide del mercato

Nonostante l'impatto positivo del programma governativo PM Surya Ghar, ideato per incentivare il solare a tetto con significative sovvenzioni, l'adozione è ancora lontana dall'obiettivo di 10 milioni di case solarizzate. Attualmente, circa 3 milioni di abitazioni hanno installato sistemi solari. Shreya Mishra, CEO di SolarSquare, ha sottolineato l'importanza della stabilità normativa e della semplificazione burocratica come fattori chiave per accelerare ulteriormente l'adozione.

Il mercato presenta ancora sfide significative, caratterizzato da una forte frammentazione con numerosi piccoli installatori locali e da persistenti resistenze burocratiche nei processi di approvazione. Tuttavia, il programma governativo ha introdotto miglioramenti sostanziali, in particolare attraverso un portale solare nazionale che ha snellito le richieste di permessi e accelerato le approvazioni, rendendo il processo più accessibile per i consumatori e gli operatori.

Prospettive future e innovazioni tecnologiche

SolarSquare punta a espandere il proprio portafoglio residenziale, mirando a raggiungere i 200 megawatt entro la fine dell'anno. La scalabilità delle soluzioni solari residenziali è considerata fondamentale non solo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma anche per stabilizzare la rete elettrica.

L'integrazione di sistemi di accumulo energetico, in grado di gestire il carico durante le ore di punta, rappresenta una direzione strategica per il futuro del settore.

Con il sostegno di importanti investimenti e un quadro normativo sempre più favorevole, SolarSquare si posiziona al centro del movimento verso un consumo energetico più sostenibile. Le recenti modifiche normative, come il net metering fino a 10 kW, forniscono una solida base legale per l'ulteriore espansione del solare residenziale. L'approccio innovativo di SolarSquare in questa transizione energetica potrebbe servire da modello per altre nazioni, dimostrando la fattibilità economica e operativa dell'adozione su larga scala di soluzioni energetiche pulite.