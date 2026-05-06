SpaceX, in collaborazione con Tesla e Intel, ha svelato un ambizioso progetto per la costruzione di una gigantesca fabbrica di semiconduttori in Texas, denominata “Terafab”. L'investimento iniziale è stimato in 55 miliardi di dollari, con la possibilità di raggiungere i 119 miliardi di dollari in caso di espansione. L'obiettivo primario è garantire una capacità di calcolo di 1 terawatt all'anno.

La conferma del progetto e l'investimento in Texas

La proposta per la realizzazione della fabbrica Terafab è stata confermata da un filing ufficiale presentato nella contea di Grimes, in Texas.

Questo documento dettaglia un investimento iniziale di circa 55 miliardi di dollari per un impianto multi-fase dedicato alla produzione di chip e al calcolo avanzato. Il piano prevede che la spesa complessiva possa estendersi fino a 119 miliardi di dollari per future espansioni. Le autorità locali di Grimes County stanno attualmente valutando un'esenzione fiscale sulla proprietà, con una riunione prevista per giugno 2026.

Una filiera produttiva verticalmente integrata

La Terafab è concepita come una struttura verticalmente integrata, in grado di gestire l'intero ciclo produttivo dei semiconduttori, dalla progettazione al packaging, fino ai test finali. L'impianto si focalizzerà sullo sviluppo di chip destinati a server AI, satelliti, futuri data center spaziali, veicoli autonomi Tesla e robot umanoidi.

Anche xAI, la società di intelligenza artificiale di proprietà di SpaceX, contribuirà a questa iniziativa strategica.

Il ruolo di Intel e la divisione dei compiti

Nel progetto Terafab, Intel si unisce a SpaceX e Tesla, apportando le proprie competenze nella produzione di chip essenziali per sistemi robotici e data center avanzati. È stato precisato che Tesla si occuperà della realizzazione di un impianto di ricerca-pilota (research fab), mentre SpaceX sarà responsabile della produzione di chip su larga scala.

L'obiettivo strategico: 1 terawatt di calcolo AI

Al centro dell'iniziativa vi è l'obiettivo dichiarato da Elon Musk di produrre una quantità sufficiente di semiconduttori per generare 1 terawatt di potenza di calcolo all'anno.

Musk ha sottolineato l'urgenza del progetto, affermando che l'attuale offerta globale di chip non è in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle sue aziende nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica. La costruzione della Terafab è quindi considerata imperativa per assicurare l'approvvigionamento necessario.

La convergenza strategica delle aziende di Musk

La Terafab rappresenta un punto di convergenza cruciale per le diverse realtà di Elon Musk: SpaceX, Tesla e xAI. Questa integrazione mira a garantire una totale autonomia nella produzione di chip per applicazioni spaziali, robotiche e terrestri, riducendo la dipendenza da fornitori esterni. Il progetto potrebbe anche anticipare una futura quotazione in borsa, già menzionata in documenti relativi all'iniziativa.

In sintesi, la Terafab si configura come una delle iniziative più audaci nel panorama tecnologico mondiale: un impianto per chip di dimensioni senza precedenti, con un investimento potenziale che si avvicina ai 120 miliardi di dollari, una filiera produttiva completamente integrata e un obiettivo di potenza di calcolo che sfida l'immaginabile. La sua concretizzazione, a partire dalla prima fase in Texas, sarà un punto di osservazione fondamentale per il futuro dell'innovazione tecnologica.