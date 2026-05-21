Spotify espande il suo ecosistema di audiolibri con il lancio di un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale di ElevenLabs. Questo tool innovativo permetterà agli autori di auto-pubblicare i propri audiolibri direttamente sulla piattaforma Spotify for Authors, offrendo maggiore flessibilità nella distribuzione. L'annuncio, avvenuto durante l'Investor Day di Spotify, prevede un debutto in beta a giugno, inizialmente su invito e con supporto per la sola lingua inglese.

Nuove opportunità con l'AI per gli audiolibri

Lo strumento di Spotify sfrutta la tecnologia vocale avanzata di ElevenLabs, già impiegata in precedenti collaborazioni.

Questa innovazione consente agli autori di generare narrazioni digitali che possono essere pubblicate anche su altre piattaforme, senza vincoli di esclusività. La tecnologia di ElevenLabs si distingue per la sua capacità di produrre voci sintetiche che risultano particolarmente umane ed espressive, ampliando significativamente il potenziale del mercato degli audiolibri.

Espansione globale e funzionalità avanzate

Oltre al lancio dello strumento basato sull'AI, Spotify sta potenziando la sua piattaforma per autori, estendendo il supporto a dieci nuove lingue, tra cui francese, spagnolo latinoamericano e svedese. Questa mossa strategica mira a globalizzare il servizio di audiolibri, che ha già registrato un notevole incremento nelle ore di ascolto.

L'azienda prevede inoltre di migliorare i suoi piani Audiobook+, offrendo limiti di ascolto più elevati e introducendo nuove opzioni dedicate a studenti e famiglie. Questi sviluppi sono attesi per generare un aumento significativo degli abbonati e contribuire alle entrate annualizzate ricorrenti del servizio.

Impatto sul mercato e innovazione accessibile

La collaborazione con ElevenLabs è destinata a trasformare il mercato degli audiolibri grazie alla possibilità di fornire narrazioni generate dall'AI in ben 29 lingue diverse. Questa ampia varietà linguistica, unita a un modello di abbonamento flessibile, rende la creazione di audiolibri più accessibile, specialmente per i piccoli autori che spesso affrontano costi elevati per le registrazioni tradizionali.

Sebbene Spotify ribadisca l'importanza della narrazione umana, riconosce che le voci digitali possono ridurre i costi di produzione e facilitare la creazione di audiolibri anche per titoli meno recenti. È garantita la trasparenza: tutti gli audiolibri narrati da intelligenza artificiale saranno chiaramente etichettati per gli ascoltatori.

Con queste iniziative, Spotify non solo consolida la sua posizione di leader nel settore degli audiolibri, ma dimostra anche come l'integrazione di tecnologie all'avanguardia possa stimolare nuove opportunità di crescita e innovazione nel panorama editoriale digitale.