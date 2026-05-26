Il recente deposito del documento S-1 di SpaceX e l’ultimo volo di test di Starship V3 hanno sollevato interrogativi cruciali riguardo alle ambizioni di riusabilità integrale dell’azienda. Per la prima volta, il documento ammette esplicitamente che la riusabilità totale non è strettamente necessaria per il lancio della prossima generazione di satelliti Starlink. Tuttavia, senza di essa, i costi di lancio potrebbero rimanere eccessivamente elevati, compromettendo la sostenibilità di modelli di business innovativi e orientati alla frontiera spaziale.

Costi Elevati e Sfide Tecniche per Starship

Dalle analisi del S-1 emerge che, in assenza di una riusabilità completa, il costo per singolo lancio potrebbe raggiungere circa 100 milioni di dollari, equivalenti a circa 1.000 dollari per chilogrammo. Questa cifra non rappresenta un risparmio significativo rispetto al più consolidato Falcon 9, specialmente se si considerano le complessità legate ai ritmi di produzione e revisione dei componenti.

Il volo inaugurale di Starship V3 ha messo in luce problemi tecnici concreti. Sia il booster che la capsula hanno manifestato difficoltà nella riaccensione dei motori Raptor, una fase critica per garantire un rientro controllato e, di conseguenza, la riusabilità del sistema.

Nonostante ciò, la missione ha avuto successo nel dispiegare satelliti di test, inclusi due dispositivi Starlink, sebbene permanga l’incertezza sulle tempistiche per una piena operatività riutilizzabile.

Starlink: Crescita Sotto Pressione e Nuove Sfide

La costellazione Starlink, pilastro della connettività spaziale di SpaceX, mostra segnali di rallentamento nella sua crescita. Nel primo trimestre del 2026, il numero di abbonati ha superato i 10 milioni, ma il ricavo medio per utente (ARPU) ha registrato un calo significativo, passando da 99 a circa 66 dollari. Questa diminuzione incide sulla redditività per abbonato e sulla capacità di finanziare investimenti più speculativi, come i futuri data center spaziali.

Rischi Strategici per i Data Center Orbitanti

Il documento S-1 di SpaceX lancia un chiaro avvertimento sui rischi inerenti allo sviluppo di data center in orbita. Si tratta di tecnologie ancora non collaudate, destinate a operare in un ambiente spaziale imprevedibile, dove potenziali malfunzionamenti sarebbero estremamente difficili da correggere. Senza una riusabilità efficiente di Starship, la fattibilità economica di tali infrastrutture orbitali appare ancora più fragile e incerta.

Il Contesto Finanziario e le Prospettive Future

Il filing S-1 offre la prima visione pubblica dettagliata dei conti di SpaceX, rivelando perdite operative considerevoli: 4,9 miliardi di dollari nel 2025 a fronte di introiti per 18,7 miliardi.

Nel primo trimestre del 2026, le perdite nette hanno raggiunto i 4,28 miliardi di dollari su ricavi di 4,69 miliardi. Il segmento Starlink, pur essendo l’unico redditizio, vede la sua forza economica attenuata dagli incessanti costi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture spaziali.

Gli investitori considerano Starship un elemento chiave per l’espansione delle opportunità a lungo termine. Tuttavia, i ritardi, i costi elevati e le criticità tecniche aumentano l’incertezza generale. Se la piena riusabilità non dovesse concretizzarsi come previsto, numerosi progetti strategici — dalla massiccia proliferazione di Starlink alle infrastrutture di calcolo spaziali — potrebbero rimanere confinati alla sfera teorica. Il S-1, quindi, non indulge in romanticismi, ma offre una valutazione pragmatica delle sfide tecniche ed economiche che SpaceX deve affrontare.