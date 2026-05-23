SpaceX ha inaugurato una nuova era nell'esplorazione spaziale con il primo lancio della sua Starship V3, la versione aggiornata e potenziata del suo megavettore. Questo evento, non privo di complicazioni, rappresenta un passo significativo per la compagnia di Elon Musk. La Starship V3, con i suoi 124 metri di altezza, si afferma come il razzo più potente mai costruito, progettato per ambiziose missioni lunari e missioni marziane.

Il volo di prova e le criticità emerse

Il decollo è avvenuto dalla base di Starbase, in Texas, una struttura imponente di recente espansione.

Durante il volo di prova, la parte superiore della Starship si è correttamente separata dal Super Heavy booster. Tuttavia, il rientro del booster non è andato secondo i piani: i suoi motori non si sono riaccesi per un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico, portando alla sua caduta e alla conseguente perdita. Anche l'ascesa della Starship V3 ha presentato delle criticità, con lo spegnimento prematuro di uno dei sei motori Raptor. Nonostante ciò, la navicella ha proseguito la sua traiettoria verso l'Oceano Indiano, dimostrando comunque l'avanzamento tecnologico del progetto.

Innovazioni chiave e obiettivi strategici

La Starship V3 si distingue per la sua robusta struttura in acciaio inossidabile, pensata per offrire maggiore resistenza e performance.

I nuovi motori Raptor di terza generazione, caratterizzati da un design semplificato, garantiscono una spinta superiore, consentendo decolli più rapidi e manovre di intercettazione più precise con la torre di lancio. L'obiettivo primario di SpaceX è rendere l'intero sistema completamente riutilizzabile, un fattore cruciale per ridurre drasticamente i costi e incrementare l'efficienza delle future missioni spaziali.

Questo test di volo è fondamentale anche in relazione agli accordi con la NASA. L'agenzia spaziale statunitense ha infatti affidato a SpaceX lo sviluppo di lander lunari per il programma Artemis, con l'ambizione di riportare gli astronauti sulla Luna e, in prospettiva, su Marte. La Starship è inoltre destinata a giocare un ruolo chiave nella messa in orbita di satelliti Starlink più avanzati, un'attività che rappresenta l'unico settore attualmente redditizio di SpaceX.

Prospettive economiche e impatto futuro

Il lancio della Starship V3 si inserisce in un momento cruciale per SpaceX anche dal punto di vista finanziario. La compagnia ha recentemente reso pubblico il prospetto per la sua imminente IPO, con l'obiettivo di raccogliere fino a 75 miliardi di dollari. Questi fondi saranno essenziali per alimentare le ambizioni aziendali, non solo nell'ambito spaziale, ma anche nel settore dell'intelligenza artificiale e per sostenere le attività legate a xAI e X, la piattaforma di social media di Elon Musk.

Questo evento non è solo un'ulteriore impresa nell'evoluzione di SpaceX, ma un catalizzatore che potrebbe rimodellare l'intero settore dell'esplorazione spaziale. Le prossime mosse della compagnia, in particolare l'IPO e l'espansione delle missioni extraterrestri, saranno attentamente seguite dal mercato e dall'intera industria spaziale.