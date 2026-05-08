TechCrunch Disrupt 2026, evento tecnologico atteso, offre un'opportunità esclusiva: lo sconto del 50% sul secondo pass. La promozione termina oggi, 8 maggio, alle 23:59 PT. È l'ultima occasione per appassionati e leader aziendali di assicurarsi la partecipazione a questo prestigioso evento a costo ridotto, portando un secondo partecipante a metà prezzo.

Il secondo pass: rete e prospettiva

TechCrunch Disrupt è rinomato per innovazione, ispirazione e networking. Cruciale per startup, investitori e pionieri, è vetrina di innovazioni e piattaforma per idee rivoluzionarie.

Il secondo pass a metà prezzo offre risparmio e potenzia l'esperienza, arricchendo comprensione e analisi grazie a una prospettiva condivisa.

Innovazione e collaborazione: un'occasione imperdibile

I partecipanti avranno accesso a oltre 250 sessioni su temi chiave: intelligenza artificiale, strategie di crescita, venture capital, fintech, tecnologie climatiche e hardware emergente. I dibattiti si prolungano in collaborazioni e decisioni strategiche. Il Disrupt è un'opportunità chiave per rimanere competitivi nel dinamico panorama tecnologico.

Vantaggi per le imprese

Per le aziende, partecipare a TechCrunch Disrupt 2026 è fondamentale per forgiare nuovi contatti con partner, clienti e investitori.

Offre approfondimenti sulle ultime tendenze tecnologiche, essenziali per il vantaggio competitivo. Piattaforma eccellente per le startup che desiderano presentare idee, ottenere visibilità e attrarre investimenti; le aziende consolidate possono esplorare collaborazioni innovative e rimanere aggiornate sulle disruptive innovazioni di settore.

WebSenor: massimizzare la presenza

Per ottimizzare la partecipazione a TechCrunch Disrupt, WebSenor offre servizi specializzati di consulenza tecnologica e marketing digitale. L'assistenza include preparazione di presentazioni efficaci, ottimizzazione della presenza digitale e supporto tecnico, garantendo un'esperienza di successo. WebSenor è il partner ideale per massimizzare impatto e ritorni.

Non perdere l'opportunità di prendere parte a questo influente evento a costo agevolato. L'offerta scade oggi: assicurati i pass e immergiti in un mondo di innovazione e opportunità. Nuove connessioni, strategie e prospettive future attendono chi parteciperà a questa straordinaria edizione di TechCrunch Disrupt.