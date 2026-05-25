A pochi giorni dalla scadenza dell'offerta Early Bird per TechCrunch Disrupt 2026, si presenta l'ultima occasione per assicurarsi un posto all'evento di riferimento per l'ecosistema startup. Fino al 29 maggio alle 23:59 PT, è possibile risparmiare fino a 410 $ sui pass per la conferenza che si terrà a Moscone West, San Francisco, dal 13 al 15 ottobre 2026.

Vantaggi dell'offerta Early Bird

Il risparmio anticipato non è solo una questione economica, ma una vera e propria leva strategica per chi opera nel settore. TechCrunch Disrupt garantisce un accesso immediato a un ecosistema dinamico e ricco di opportunità.

I partecipanti potranno beneficiare della Startup Battlefield 200, dove 200 startup in fase pre-Seed e pre-Series A si sfidano per un premio di 100.000 $ equity-free. Inoltre, è previsto l'accesso diretto al Deal Flow Café, un servizio di matchmaking curato e la possibilità di fare networking live all'interno dell'Expo Hall.

Connessioni e opportunità concrete

Partecipare a Disrupt significa immergersi nel cuore pulsante dell'ecosistema startup. L'evento è progettato per abbreviare i cicli di fundraising, trasformando i contatti iniziali in conversazioni reali e produttive. Una singola sessione, un incontro mirato o una demo dal vivo possono bastare per convertire idee e presentazioni in risultati tangibili.

Tutti questi vantaggi sono inclusi nel pass Early Bird, che offre un'opportunità ancora più conveniente.

Dall'offerta Super Early Bird all'attuale Early Bird

L'attuale fase di vendita è quella Early Bird. In precedenza, TechCrunch aveva lanciato l'offerta "Super Early Bird", conclusasi il 27 febbraio, che permetteva sconti fino a 680 $ per i pass individuali e fino al 30% per i pass di gruppo. Sebbene la fase attuale offra un risparmio inferiore rispetto alla precedente, l'Early Bird rimane una leva economica significativa per chi desidera prendere parte all'evento.

Scadenza improrogabile e processo di registrazione

La scadenza per usufruire dell'offerta è tassativa: venerdì 29 maggio alle 23:59 PT.

Dopo tale data, i prezzi dei pass subiranno un aumento. Il processo di registrazione e acquisto del pass è integrato; la verifica del ruolo (come founder, investor o studente) verrà gestita tramite email dopo la registrazione.

Un catalizzatore per il successo delle startup

Disrupt non è una semplice convention, ma un vero e proprio catalizzatore per l'innovazione e la crescita. Per chiunque abbia in programma attività di fundraising, nuove collaborazioni o lanci di prodotto, posticipare l'iscrizione equivarrebbe a ritardare l'accesso a investitori qualificati, a ottenere feedback immediato e a beneficiare di un networking di alto livello. Con più di 10.000 partecipanti attesi e oltre 200 sessioni e stage focalizzati sulle sfide attuali, Disrupt genera connessioni che si estendono ben oltre i tre giorni dell'evento.

Approfittare del risparmio fino a 410 $ non è solo una questione di convenienza economica, ma un investimento strategico nel proprio percorso di startup. Il tempo stringe: è fondamentale registrarsi entro il 29 maggio per trasformare le opportunità potenziali in azioni reali e concrete.