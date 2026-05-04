È stata lanciata un'offerta promozionale a tempo limitato per TechCrunch Disrupt 2026: acquistando un pass, si riceve un secondo biglietto dello stesso tipo con il 50% di sconto. L'iniziativa, valida per un periodo ristretto, è stata annunciata il 4 maggio 2026 e sarà disponibile solo fino alle 23:59 (PT) dell'8 maggio 2026. Questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera partecipare all'evento di punta nel mondo della tecnologia.

Massimizzare la partecipazione con l'offerta "porta un collega"

La promozione, definita «buy one, get one 50% off», è pensata per incentivare la partecipazione collettiva all'evento.

L'invito è a portare un collega, un co-fondatore, un partner o un membro del proprio team. La condivisione dell'esperienza, che include il confronto diretto su sessioni, contenuti e connessioni, è considerata un fattore chiave per amplificare l'efficacia della presenza a Disrupt 2026.

Pass disponibili e risparmi significativi

L'offerta speciale copre tutti i principali tipi di pass per Disrupt 2026, garantendo un risparmio concreto su diverse categorie:

Investor Pass : un risparmio pari a circa 499 dollari;

: un risparmio pari a circa 499 dollari; Founder Pass : un risparmio stimato di circa 399 dollari;

: un risparmio stimato di circa 399 dollari; Attendee Pass (per staff, ingegneri e team go-to-market): uno sconto fino a 444 dollari;

(per staff, ingegneri e team go-to-market): uno sconto fino a 444 dollari; Non-Profit Pass : uno sconto di circa 214 dollari;

: uno sconto di circa 214 dollari; Expo+ Pass: un risparmio di circa 149 dollari.

La validità della promozione è confermata per tutte queste tipologie di pass, ma è strettamente legata alla scadenza dell'8 maggio (23:59 PT).

I vantaggi strategici di partecipare in coppia

Partecipare a TechCrunch Disrupt 2026 in due offre diversi vantaggi strategici. Due persone possono accedere a un numero maggiore di sessioni contemporaneamente, confrontare i contenuti in tempo reale, coprire aree diverse dell'evento e, soprattutto, definire azioni concrete da implementare al termine della manifestazione. Questo approccio collaborativo può trasformare la partecipazione in un'esperienza più produttiva e ricca di spunti.

Dettagli dell'evento: date e programma

TechCrunch Disrupt 2026 si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2026 presso il Moscone West di San Francisco. Il programma dell'evento è ricco e variegato, includendo oltre 250 sessioni tattiche, la celebre Startup Battlefield 200 e uno spazio espositivo che ospiterà più di 300 startup innovative.

L'evento attirerà oltre 10.000 fondatori, investitori e leader del settore tecnologico, rendendolo un appuntamento cruciale per il networking e lo sviluppo di nuove opportunità.

Scadenza imminente: agire subito

L'offerta promozionale è valida per soli cinque giorni, dal 4 maggio fino all'8 maggio alle 23:59 PT. È fondamentale sottolineare che, una volta superata questa scadenza, i prezzi dei pass torneranno a essere quelli regolari e non sarà più possibile usufruire dello sconto. Questa finestra temporale stretta richiede una decisione rapida.

La promozione rappresenta una leva strategica per chiunque desideri massimizzare il ritorno economico e operativo dalla partecipazione. È particolarmente vantaggiosa per team che hanno recentemente concluso raccolte fondi, startup in fase di scale-up o investitori alla ricerca di nuove opportunità di deal flow.

I vantaggi concreti sono evidenti e il tempo per approfittarne è limitato.

Disrupt 2026 si conferma un'occasione centrale nel calendario dell'innovazione mondiale. L'offerta attuale amplifica l'impatto per chi decide di viverla in coppia, rendendo l'accesso a questo evento di prestigio ancora più conveniente e produttivo.