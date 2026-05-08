L'azienda svedese Truecaller, leader nei servizi di identificazione delle chiamate, ha annunciato un significativo taglio al personale, prevedendo la riduzione di circa 70 posizioni, pari al 15% della sua forza lavoro. Questa drastica misura arriva in risposta a un primo trimestre del 2026 finanziariamente complesso, caratterizzato da un marcato calo delle vendite e dei ricavi.

Un trimestre difficile: calo delle vendite e dei ricavi pubblicitari

Durante il primo trimestre del 2026, Truecaller ha affrontato una notevole flessione, con le vendite nette diminuite del 27%, attestandosi a 362 milioni di SEK (circa 39,34 milioni di dollari).

Il mercato indiano, cruciale per l'azienda, ha registrato una contrazione ancora più marcata, con un calo del 41% su base annua. Le entrate pubblicitarie, pilastro del modello di business, sono precipitate del 44%, riflettendo l'impatto di sfide sia globali che regionali.

Tra i fattori scatenanti di questa crisi, l'azienda ha indicato il divieto indiano sulle applicazioni di gioco d'azzardo, che ha comportato una drastica riduzione dei ricavi dal settore dei giochi con denaro reale. A ciò si sono aggiunti i cambiamenti negli algoritmi dei principali partner pubblicitari, tra cui Google, che hanno ulteriormente compromesso la performance.

La svolta verso i servizi in abbonamento e l'innovazione

Nonostante le difficoltà, Truecaller sta attivamente perseguendo l'espansione dei suoi servizi in abbonamento.

Questo segmento ha mostrato una notevole resilienza, con una crescita dei ricavi del 27%, rappresentando ora il 31% delle vendite nette totali. Per rafforzare ulteriormente questa direzione strategica, Truecaller sta introducendo nuove funzionalità premium, tra cui un assistente AI e un innovativo programma di protezione familiare.

Contesto finanziario e prospettive future

Il quadro finanziario si è ulteriormente aggravato con un utile netto del primo trimestre che ha subito un crollo del 66% rispetto all'anno precedente, passando da 140,6 milioni di SEK a soli 47,9 milioni di SEK. Questa performance sottolinea le significative sfide che l'azienda sta affrontando. Per ridurre la vulnerabilità finanziaria, Truecaller sta attuando una strategia di diversificazione dei partner pubblicitari, mirando a diminuire la dipendenza da un singolo attore come Google.

L'amministratore delegato, Rishit Jhunjhunwala, ha espresso cautela, prevedendo che i ricavi pubblicitari rimarranno probabilmente bassi anche nel secondo trimestre. A complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge l'indebolimento della corona svedese, che potrebbe pesare ulteriormente sui risultati complessivi.

La solida base utenti e la via per la ripresa

Malgrado le difficoltà, Truecaller ha raggiunto un traguardo significativo, superando i 500 milioni di utenti attivi. Questa vasta e fedele base utenti rappresenta un asset fondamentale su cui l'azienda può costruire il proprio futuro. La sfida cruciale sarà ora bilanciare l'innovazione nei servizi a pagamento con la creazione di un modello pubblicitario più stabile e resiliente.

L'adozione di tecnologie innovative e la diversificazione delle fonti di reddito tramite i servizi a pagamento sono considerate le direttrici chiave per la ripresa. Questo percorso richiederà un investimento costante in ricerca e sviluppo e una profonda attenzione al feedback degli utenti per mantenere la competitività in un mercato in continua evoluzione.