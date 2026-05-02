Uber sta ridefinendo la propria strategia, puntando a trasformare i milioni di veicoli guidati da esseri umani in una vasta rete sensoriale. L'obiettivo è raccogliere dati del mondo reale cruciali per le società di veicoli a guida autonoma (AV) e per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale. Questa ambizione, illustrata dal CTO Praveen Neppalli Naga, è un'estensione naturale del programma AV Labs, che attualmente impiega una flotta dedicata di veicoli equipaggiati.

AV Labs: la fase operativa

Il programma AV Labs si concentra sulla raccolta e preparazione di dati di guida di alta qualità.

Utilizza veicoli Uber dotati di sensori avanzati – come lidar, radar e telecamere – per catturare scenari reali. Questi dati sono essenziali per addestrare e ottimizzare i modelli AV sviluppati dai partner, supportando l'avanzamento della mobilità autonoma.

Il valore strategico dei dati

Il principale ostacolo allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma non è più la tecnologia, ma la disponibilità di dati. Le aziende necessitano di raccogliere informazioni specifiche in contesti vari. Tuttavia, poche realtà dispongono del capitale per flotte dedicate. Uber, con la sua rete globale di milioni di conducenti, può offrire una scala di raccolta dati senza precedenti, superando le capacità di qualsiasi singola società AV.

Partnership e l'AV Cloud

Uber ha stretto collaborazioni con numerose aziende AV, inclusa Wayve a Londra, e sta sviluppando un "AV cloud". Si tratta di una libreria di dati sensoriali etichettati, progettata per essere interrogabile e utilizzabile dai partner per addestrare i loro modelli. I partner possono anche testare i propri modelli in "shadow mode" su viaggi reali di Uber, simulando il comportamento di un AV senza metterlo su strada. L'azienda dichiara di voler "democratizzare" l'accesso a questi dati.

Regolamentazione e obiettivi futuri

Prima di estendere l'installazione di sensori ai veicoli dei conducenti, è fondamentale approfondire il funzionamento dei kit e analizzare le normative vigenti.

È necessario garantire che ogni stato abbia chiarezza sul significato dei sensori e sulle implicazioni della loro condivisione. Sebbene la raccolta dati sia attualmente limitata a una flotta specifica, l'obiettivo finale di Uber è una diffusione su larga scala.

Strategia evolutiva nel mercato AV

Questo approccio riflette una strategia più ampia di Uber nell'ecosistema AV: non costruire veicoli autonomi, ma diventare l'infrastruttura dati e operativa a supporto dell'intero settore. Uber intende offrire servizi operativi come assicurazioni, controllo missione, gestione dati e flotte, delegando ad altri lo sviluppo della guida autonoma. Questa svolta strategica consolida il ruolo di Uber come attore centrale nel mercato.

Implicazioni e sfide

La trasformazione di milioni di veicoli in una rete di sensori è cruciale per la scalabilità della raccolta dati, potenziando lo sviluppo di modelli AV in ambienti complessi. Uber si posiziona come una superstruttura dati per l'industria, mantenendo una posizione centrale anche senza produrre propri veicoli autonomi. Restano aperte questioni significative: conformità normativa, privacy e ruolo dei conducenti. Nonostante l'intento di "democratizzare" i dati, la leva competitiva generata potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. In sintesi, Uber si sta evolvendo da piattaforma di trasporto a infrastruttura di dati per la mobilità autonoma, un'evoluzione che potrebbe ridefinire l'intermediazione nell'era AV.