È l'ultima opportunità per le startup early-stage: le candidature per Startup Battlefield 200 si chiudono il 27 maggio 2026, tra soli sette giorni. Questa è la tua occasione per accedere a venture capitalist, ottenere visibilità globale, copertura mediatica da TechCrunch e un finanziamento di 100.000 $ equity-free. I fondatori pre-Series A, e in alcuni casi selezionati anche Series A, sono invitati a presentare un MVP funzionante e una demo convincente. L'obiettivo è dimostrare che la loro idea ha il potenziale per essere “category-defining” e generare un impatto significativo, non solo incrementale.

La scadenza è imminente: chi attende troppo rischia di perdere questa straordinaria opportunità.

Un trampolino di lancio unico per l'innovazione

Partecipare a Startup Battlefield 200 significa salire sul prestigioso palco di TechCrunch Disrupt 2026, che si terrà dal 13 al 15 ottobre. Qui, le startup selezionate si presenteranno davanti a oltre 10.000 partecipanti, inclusi i principali venture capitalist, media globali e l'ampia audience di TechCrunch. Tutte le 200 aziende scelte godranno di un booth espositivo gratuito per tre giorni, pass integrali per il team, formazione dedicata al pitch, masterclass con operatori e VC di fama mondiale, un profilo dettagliato nell'app dell'evento, accesso a liste stampa e concrete opportunità di generazione di lead.

Inoltre, ci saranno occasioni per ottenere copertura editoriale su TechCrunch, partecipare a podcast e interventi pubblici man mano che l'azienda cresce. Delle 200, venti finaliste avranno l'onore di presentare sul main stage, puntando al premio principale: 100.000 $ in finanziamenti equity-free.

Il valore di un'idea promettente

Questa competizione non cerca startup già consolidate, ma premia le idee con un potenziale dirompente. Non è necessario essere “polished”; ciò che conta è essere promettenti. Molte aziende oggi iconiche, come Dropbox, Discord, Fitbit, Trello e Mint, hanno iniziato il loro percorso proprio attraverso Startup Battlefield 200. Questa opportunità è concreta e strategica: la visibilità e l'accesso diretto ai venture capitalist possono accelerare lo sviluppo, l'apertura di nuovi mercati e i futuri round di finanziamento.

È un'occasione per mettere in mostra un progetto che può davvero cambiare le cose in modo significativo.

Come massimizzare la tua candidatura

Per presentare una candidatura efficace, è fondamentale puntare su autenticità e chiarezza. Spiega con precisione cosa rende unica la tua idea, perché il tuo team è quello giusto e perché questo è il momento ideale. È essenziale dimostrare di avere un MVP funzionante e una demo chiara, anche se non si hanno ancora clienti o ricavi. Le candidature incomplete o eccessivamente elaborate rischiano di passare in secondo piano. È importante sapere che molte startup hanno avuto successo anche dopo un primo rifiuto, e la ri-sottomissione è consentita fino alla scadenza del 27 maggio.

Un impatto che dura nel tempo

Per i fondatori, la partecipazione a Startup Battlefield 200 rappresenta una leva decisiva non solo per ottenere finanziamenti, ma anche per costruire brand equity e ampliare il proprio network. Far parte di questo gruppo selezionato è un asset permanente: l'appartenenza all'albo di Startup Battlefield aggiunge valore a pitch deck, comunicati stampa e rapporti con gli investitori. Anche chi non viene selezionato guadagnerà esperienza preziosa e feedback costruttivi, utili per affinare future candidature. Il peggior scenario è non essere scelti in questo ciclo, ma tornare più forti l'anno prossimo grazie all'esperienza acquisita.

Il tempo per agire è limitato. Se stai sviluppando qualcosa di veramente significativo — o conosci un team che lo sta facendo — il passo più importante è candidarti o nominare la tua startup ora, senza indugi.