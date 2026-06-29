A partire dal 2 agosto 2026 scatterà una nuova fase per l'AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), il primo regolamento a livello mondiale pensato per stabilire un quadro normativo vincolante sull'Intelligenza Artificiale. Sin dall'approvazione avvenuta ad agosto 2024, i legislatori europei hanno puntato a rendere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale più sicura, trasparente ed inclusiva, classificando i sistemi di AI in base ai livelli di rischio.

Dai filtri antispam, passando per chatbot e generatori di immagini, senza dimenticare l'analisi di grandi database, l'AI può rappresentare un rischio crescente se utilizzata senza comprenderne appieno le potenzialità e le possibili conseguenze.

L'obiettivo dell'UE è quello di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale soprattutto all'interno delle aziende.

Per questo motivo, l'AI Act europeo a partire dal 2 agosto richiede alle organizzazioni di garantire attivamente un adeguato livello di alfabetizzazione sull'AI al personale coinvolto. In questo modo si punta a scongiurare alcuni degli errori più comuni commessi in azienda quando si utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale. Tra questi spiccano certamente la condivisione dei dati sensibili dell'azienda con sistemi AI o la mancata verifica delle risposte ottenute in relazione a decisioni importanti.

Dal 2 agosto entrano in vigore nuovi obblighi per l'AI Act Europeo, le aziende che non rispettano il regolamento sull'AI rischiano fino a 35 milioni di euro in sanzioni

Secondo i dati raccolti da Soldo e rielaborati da AIDAPT, startup italiana specializzata nell’Agentic AI, oltre il 27% dei lavoratori utilizza l'AI in azienda senza approvazione. Bisogna anche considerare che oltre il 65% delle imprese non si è adeguata all'AI Act europeo, non indicando le direttive per l'utilizzo dell'AI in azienda, e meno del 20% delle aziende ha avviato la necessaria formazione ai propri dipendenti su tali tecnologie.

Alla luce di questi dati, le aziende italiane risultano piuttosto indietro sull'adeguamento ai requisiti dell'AI Act.

Come imposto dall'Europa, il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento può portare a sanzioni fino a 35 milioni di euro. In caso di gravi violazioni, invece, le multe possono arrivare al 7% del fatturato mondiale annuo. Ricordiamo che le sanzioni sono modulate in base alle dimensioni delle aziende e per le PMI e le startup gli importi possono essere nettamente inferiori.

Attraverso il corretto adeguamento alla normativa europea, le aziende possono proteggersi da potenziali minacce come le fughe di dati, oltre che mettersi al riparo da possibili multe salate. Inoltre, attraverso la formazione mirata, i dipendenti che già utilizzano l'AI potrebbero diventare maggiormente consapevoli degli strumenti a loro disposizione con effetti benefici sulla qualità del lavoro oltre che sulla produttività.

Le aziende che non hanno ancora provveduto ad adeguarsi al Regolamento Europeo hanno ancora tempo per intervenire. Per facilitare il processo, è possibile seguire cinque linee guida individuate da AIDAPT che permettono di verificare se la propria azienda sia in regola con l'AI Act prima del 2 agosto:

1. Mappare gli strumenti di AI già in uso al fine di capire quali strumenti sono utilizzati, anche senza autorizzazione, e tracciare i potenziali rischi;

2. Sostituire gli account personali con licenze aziendali per poter tracciare il flusso delle informazioni;

3. Formare il personale per evitare gli errori più comuni;

4. Definire un regolamento interno con le best practice da seguire;

5. Verificare la localizzazione dei dati e se tali informazioni vengono utilizzate per addestrare modelli di AI.