Allbirds, un tempo simbolo di moda sostenibile e scarpe virali nella Silicon Valley, ha completato una trasformazione profonda che ha radicalmente riscritto la sua identità. Il 17 giugno 2026 la società ha cambiato nome in Smartbird, ufficializzato la nomina di Nadia Carlsten come nuovo amministratore delegato e annunciato l’espansione della sua linea di finanziamento convertibile a 100 milioni di dollari. Questa mossa consolida la sua evoluzione da produttore di calzature a fornitore di infrastrutture AI ad accesso dedicato.

Dall’ottimismo di aprile alla realtà di giugno

Nel mese di aprile 2026, Allbirds aveva annunciato una mossa sorprendente: la vendita del suo business calzaturiero per circa 39 milioni di dollari e il lancio della nuova attività NewBird AI. L'obiettivo era diventare un fornitore di GPU-as-a-Service e soluzioni cloud native per l’intelligenza artificiale. Nonostante l'azienda non avesse competenze nel comparto compute, la decisione, percepita come speculativa, portò a una fiammata del titolo che superò il +500% in un solo giorno.

Una strategia da meme stock con ambizioni infrastrutturali

Il pivot è stato interpretato da molti osservatori come un’operazione da “meme stock”: l’aggiunta del termine “AI” ha acceso la fiducia degli investitori, per quanto priva di fondamenta solide nel settore del computing ad alte prestazioni.

Allbirds ha tuttavia sostenuto che la scelta non era un capriccio di marketing ma una risposta a una domanda reale e crescente di infrastruttura GPU per l’AI.

Smartbird prende forma: nome nuovo, CEO e struttura finanziaria

Il 17 giugno, la trasformazione ha assunto caratteri concreti. La società ha cambiato nome in Smartbird, ha completato la vendita del marchio e dei beni footwear e ha annunciato un ampliamento della linea convertibile fino a 100 milioni di dollari. Nadia Carlsten è stata nominata CEO, presidente, segretaria e membro del consiglio, con un importante pacchetto di RSU come incentivo. Carlsten porta con sé eclettiche esperienze maturate in AWS, SandboxAQ e DCAI (Danish Centre for AI Innovation), dove ha contribuito alla realizzazione del supercomputer Gefion.

Un modello di business che privilegia controllo e sovranità

Smartbird punta a offrire infrastruttura AI gestita con cluster dedicati, mirando a clienti che richiedono controllo sui server—spesso per motivi legati alla sovranità dei dati o alla riservatezza delle pipeline—piuttosto che competere con i prezzi stracciati degli hyperscaler. L’azienda afferma di essere già in trattativa con potenziali clienti e di essere nella fase di progettazione dei primi deployment cluster, pur mancando ancora di data center operativi, clienti paganti o entrate.

I rischi del modello e la domanda di infrastruttura AI

Il settore dell’infrastruttura AI richiede risorse capital-intensive, solide partnership per GPU, infrastrutture energetiche e know-how operativo—asset tipicamente fuori dalla portata di un ex produttore di scarpe.

Tuttavia, la domanda di capacità computazionale AI è indiscutibilmente in crescita. Il nodo sarà capire se Smartbird potrà costruire una proposta credibile e sostenibile, o se resterà un esempio estremo di speculazione di mercato.

Nel breve termine, Smartbird ha tutto l’appeal e il capitale per emergere come simbolo dell’epoca AI. Resta da vedere se il progetto riuscirà a tradurre l’interesse speculativo in valore reale, con infrastrutture operative, contratti solidi e un vantaggio competitivo nel panorama competitivo delle neocloud.

In una scena tech dove l’acronimo giusto può cambiare la percezione degli investitori, Smartbird ha preso il volo—ma il vero test comincerà quando si accenderanno i server.