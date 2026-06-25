Amazon ha annunciato un nuovo investimento di 13 miliardi di dollari in India, destinato a potenziare significativamente la sua infrastruttura di intelligenza artificiale e i servizi cloud nel Paese entro il 2030. L'ufficializzazione è avvenuta dopo un incontro tra il CEO di Amazon, Andy Jassy, e il Primo Ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi. Questa mossa sottolinea la crescente importanza strategica del mercato indiano per il gigante tecnologico, che ha già impegnato un totale di 48 miliardi di dollari in vari progetti sul territorio dal 2023.

Espansione dei data center AWS

I fondi aggiuntivi saranno impiegati per l'espansione della capacità dei data center di Amazon Web Services (AWS) nelle città chiave di Mumbai e Hyderabad. Queste località sono nodi strategici per le operazioni di Amazon in India, fornendo un'infrastruttura avanzata per supportare le crescenti esigenze di calcolo e gestione dati delle aziende locali. L'investimento mira a garantire miglioramenti in termini di capacità, efficienza operativa e sostenibilità.

L'India, hub globale per AI e cloud

L'impegno di Amazon si inserisce in una tendenza globale che vede l'India emergere come un fulcro strategico per le tecnologie di punta. Anche altre società internazionali hanno annunciato importanti investimenti: Microsoft destinerà 17,5 miliardi di dollari entro il 2029, mentre Google prevede 15 miliardi per un hub di intelligenza artificiale e infrastrutture di data center.

Questi progetti ambiziosi mirano a posizionare l'India come epicentro delle attività globali di AI e cloud computing, sfruttando la sua forza lavoro qualificata e un mercato digitale in rapida espansione.

Incentivi governativi e afflusso di investimenti

Il governo indiano ha attivamente promosso gli investimenti esteri attraverso incentivi politici, inclusi le esenzioni fiscali per i fornitori di cloud stranieri. Tali politiche mirano a trasformare l'India in uno snodo cruciale per le operazioni globali di elettronica e IT. Queste misure si sono rivelate efficaci nel catalizzare un notevole afflusso di capitali, con numerose aziende che pianificano progetti di data center su larga scala.

Rafforzamento del retail e della logistica

Oltre alla crescita tecnologica, Amazon sta potenziando la sua rete di vendita al dettaglio e logistica in India. I piani includono l'apertura di oltre 20 centri di distribuzione e più di 100 stazioni di consegna last-mile entro l'anno. L'azienda estenderà inoltre il suo servizio di quick-commerce, Amazon Now, a oltre 300 città e cittadine, rafforzando la sua presenza nel settore dei consumi online.

Questa espansione strategica non solo amplifica le capacità tecnologiche di Amazon, ma la consolida anche come un player dominante nei servizi al consumo indiano. La sinergia tra l'avanzamento tecnologico e il potenziamento della logistica e del retail dimostra la visione a lungo termine di Amazon per il mercato indiano, combinando tecnologie avanzate con una rete di distribuzione robusta.