Alla Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2026, Apple ha presentato dimostrazioni di intelligenza artificiale con un approccio rinnovato, mirato a riconquistare la fiducia degli utenti. Queste presentazioni, sebbene pre-registrate, simulavano l'uso in tempo reale su dispositivi reali, un cambiamento significativo dopo le polemiche legate a presunte pubblicità ingannevoli. Tale strategia segue la recente risoluzione di una class action, in cui Apple ha accettato di pagare 250 milioni di dollari per ritardi e promesse non mantenute sulle capacità AI di Siri, annunciate per la prima volta nel 2024.

L'evoluzione delle dimostrazioni AI

Durante la WWDC 2026, l'azienda ha privilegiato un formato di dimostrazione "live-like", mostrando le funzionalità AI direttamente su dispositivi fisici. Questa scelta rispondeva alle critiche sollevate nel 2024, quando le prime presentazioni di Apple Intelligence e della nuova Siri si erano affidate a video di produzione raffinati, che si rivelarono più una promessa che un prodotto concreto. Le demo attuali, con persone che interagiscono con i telefoni in mano, mirano a fornire una prova tangibile del funzionamento delle caratteristiche.

L'accordo e le sue conseguenze

L'accordo extragiudiziale, raggiunto senza ammissione di colpevolezza da parte di Apple, riguarda circa 36 milioni di dispositivi idonei, inclusi iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e iPhone 16, acquistati negli Stati Uniti tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025.

Ogni membro della class action potrebbe ricevere tra 25 e 95 dollari per dispositivo, a seconda del numero di richiedenti approvati. Questa risoluzione sottolinea l'impegno di Apple a chiudere una vicenda che ha comportato un rischio significativo per la sua reputazione, storicamente fondata sulla promessa che i suoi prodotti "funzionano e basta".

Nuove funzionalità e strategia futura

Apple ha annunciato che le nuove funzionalità di Siri saranno disponibili con iOS 27 non solo sugli ultimi iPhone 17, ma anche su iPhone 15 Pro, Pro Max e tutti i modelli di iPhone 16 e successivi. L'accesso sarà esteso a un'ampia gamma di hardware, inclusi iPad (con chip M1 o successivi), Mac (con chip M1 o successivi), Apple Vision Pro e vari modelli di Apple Watch.

Questa decisione rappresenta una concessione per evitare di vincolare le nuove funzioni all'acquisto di dispositivi più recenti, una strategia che in passato aveva generato pressioni per l'aggiornamento.

L'azienda ha affermato di aver risolto la questione per "concentrarsi sull'offerta dei prodotti e servizi più innovativi ai propri utenti". Questo approccio mira a riposizionare Apple come un leader affidabile nell'intelligenza artificiale, con dimostrazioni che enfatizzano la trasparenza e l'affidabilità. L'importanza della fiducia dei consumatori è stata evidenziata anche dalle dichiarazioni del legale della parte attorea, che ha riconosciuto il valore dell'accordo per i consumatori.