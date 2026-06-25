Nel suo primo trimestre dopo l’IPO, Cerebras Systems ha presentato risultati finanziari che, pur superando le stime di mercato, hanno innescato una significativa contrazione del titolo. L'azienda ha registrato ricavi GAAP per 193,4 milioni di dollari, segnando un incremento del 94% su base annua. La perdita netta si è ridotta a 14 milioni di dollari, rispetto ai 23,9 milioni dell’anno precedente.

Margini 2026: previsioni al ribasso

La principale causa della reazione negativa degli investitori è stata la guidance sui margini per il 2026. Cerebras ha previsto un margine lordo non-GAAP tra il 38% e il 41%, un dato notevolmente inferiore al 47% registrato nel primo trimestre.

Questa previsione suggerisce una significativa compressione dei margini, con un'attesa del 36%-38% già per il secondo trimestre.

La spiegazione del CEO Andrew Feldman

Il CEO Andrew Feldman ha tentato di placare le preoccupazioni, affermando che gli investitori avrebbero "frainteso" la guidance. Ha spiegato che le previsioni includono costi temporanei derivanti dall'affitto di sistemi da un cliente. Questa strategia mira ad aumentare la capacità disponibile in attesa del completamento del data center interno dell'azienda.

Crollo del titolo e confronto con i competitor

La reazione del mercato è stata immediata e negativa: le azioni di Cerebras sono crollate fino al prezzo dell’IPO, a 185 dollari, registrando perdite tra il 12% e il 20% in un'unica giornata di contrattazioni.

La guidance sui margini è apparsa particolarmente deludente se paragonata ai principali benchmark del settore. Nvidia, ad esempio, opera con margini lordi che si attestano a metà degli anni '70, mentre AMD raggiunge la metà degli anni '50.

Un segnale positivo dagli analisti

Nonostante il sell-off da parte degli investitori nel breve periodo, l’analista Rosenblatt ha mantenuto la propria valutazione "Buy" con un target price di 300 dollari. L'analista ha ritenuto che i margini indicati da Cerebras per il secondo trimestre (circa 37%) e per l’intero anno (con un valore medio intorno al 39,5%) fossero superiori alle sue stime precedenti.

Espansione e sfide strategiche

A livello strategico, i dati evidenziano una rapida espansione per Cerebras.

I ricavi GAAP del primo trimestre, pari a 193,4 milioni di dollari, segnano un aumento del 94% su base annua, con notevoli incrementi sia nei ricavi da hardware (+59%) sia da cloud (+178%). L’azienda ha inoltre consolidato importanti accordi commerciali, tra cui un contratto pluriennale con OpenAI del valore di oltre 20 miliardi di dollari per 750 MW di infrastruttura e una partnership strategica con AWS. Questi accordi amplificano le potenzialità di crescita, ma al contempo richiedono una solida capacità infrastrutturale per mantenere l'equilibrio dei margini.

La dinamica descritta da Feldman, secondo cui "ci muoviamo alla velocità dell’AI, ma i data center avanzano alla velocità del real estate", riassume una criticità fondamentale.

La capacità di scalare l'offerta in parallelo all'intensità della domanda deve essere attentamente bilanciata con la necessità di mantenere margini sostenibili.

Il contesto attuale riflette una chiara tensione tra le aspettative di crescita accelerata e la realtà operativa di un'azienda che non ha ancora raggiunto la piena redditività. Nonostante la forte domanda di cui Cerebras beneficia, la sostenibilità dei margini nel medio termine rimane una questione cruciale.

In sintesi, i dati finanziari del primo trimestre di Cerebras Systems mostrano una solida accelerazione dei ricavi. Tuttavia, la guidance sui margini ha evidenziato che il percorso da una crescita rapida a una crescita redditizia è complesso e non lineare.

L'evoluzione nei prossimi trimestri, con lo sviluppo della propria capacità infrastrutturale e l'efficace gestione dei costi temporanei, sarà determinante per riconquistare la fiducia degli investitori e sostenere le ambizioni a lungo termine dell'azienda.