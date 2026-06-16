A oltre tre anni e mezzo dal suo lancio, ChatGPT, pur rimanendo l'assistente AI più popolare a livello globale, sta assistendo a un rapido cambiamento nel panorama competitivo del settore. Per la prima volta, la sua quota di mercato globale è scesa sotto il 50%, un fenomeno attribuibile alla crescente popolarità di strumenti concorrenti come Google Gemini, Anthropic's Claude e xAI's Grok.

Il panorama competitivo si evolve

Nonostante il successo iniziale di OpenAI con ChatGPT, che ha raggiunto il primato di 1 miliardo di utenti mensili in tempi record, la sua posizione dominante si sta erodendo.

La piattaforma, che vantava oltre 1,1 miliardi di utenti mensili, ha visto la sua quota di mercato diminuire dal 50% registrato a gennaio al 46,4% alla fine di maggio. Contemporaneamente, Google Gemini ha conquistato il 27,7% del mercato, mentre Anthropic's Claude ha raggiunto il 10,3%.

L'ascesa di Claude e Gemini

I dati evidenziano una crescita impressionante per Claude. Nel secondo trimestre del 2026, i suoi download sono passati da appena l'1% nel 2025 al 14%. Questa ascesa è stata in parte attribuita alla posizione pubblica di Anthropic su questioni di etica e privacy, che ha generato un'attenzione significativa. Eventi specifici, come l'accordo di OpenAI con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, hanno spinto gli utenti a considerare alternative a ChatGPT.

Di conseguenza, i download globali di ChatGPT hanno subito un calo, passando dal 67% nel 2025 al 47% nel 2026.

Crescita e monetizzazione delle app AI

Il settore delle applicazioni AI sta vivendo una fase di intensa crescita e un chiaro spostamento verso la monetizzazione. Nel primo semestre del 2026, sono stati registrati quasi 2,3 miliardi di download di app AI, un aumento significativo rispetto agli 1,83 miliardi del 2025. Gli utenti, in particolare negli Stati Uniti, mostrano una crescente propensione a spendere per funzionalità premium, attratti dalla maggiore produttività offerta da queste applicazioni. Le stime indicano che il tempo complessivo trascorso sulle app AI potrebbe raggiungere i 36 miliardi di ore nel 2026, sottolineando l'importanza crescente di questi strumenti nella vita quotidiana.

Strategie di monetizzazione e pubblicità

In un contesto di crescita che, pur rimanendo elevata, mostra segnali di rallentamento, ChatGPT ha iniziato a esplorare nuove strategie di monetizzazione, inclusa la sperimentazione con le pubblicità. Entro maggio 2026, circa il 17% degli utenti giornalieri era esposto a inserzioni pubblicitarie, prevalentemente in categorie come software, shopping e media. OpenAI sta inoltre approfondendo le integrazioni commerciali, collaborando con grandi rivenditori come Target e Walmart. Gli effetti a lungo termine di queste nuove strategie sul panorama competitivo sono ancora oggetto di valutazione.

In sintesi, il calo della quota di mercato di ChatGPT evidenzia come la fiducia nel brand e la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze degli utenti siano fattori determinanti in un ecosistema AI in continua e rapida evoluzione.