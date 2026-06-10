Il gruppo hacker nordcoreano FAMOUS CHOLLIMA è emerso come il principale responsabile degli attacchi informatici al settore tecnologico globale. Secondo il Technology Threat Landscape Report di CrowdStrike, pubblicato il 9 giugno 2026, il 47% di tutte le intrusioni "hands-on-keyboard" contro aziende tech tra aprile 2025 e marzo 2026 sono state attribuite a questa entità. Queste operazioni, caratterizzate dal controllo diretto umano del sistema compromesso, rappresentano una minaccia sofisticata, capace di eludere le difese tradizionali.

Il ruolo centrale di FAMOUS CHOLLIMA

Con quasi la metà delle intrusioni manuali, FAMOUS CHOLLIMA si conferma protagonista assoluto delle campagne mirate al settore tecnologico in Nord America, Europa e Asia. Questa predominanza sottolinea non solo l'avanzata capacità operativa del gruppo, ma anche una strategia diversificata che include l'infiltrazione in posizioni remote all'interno di aziende tecnologiche e finanziarie, dove gli operatori possono agire sotto copertura.

Tecniche di infiltrazione: deepfake e lavoro remoto

La strategia di FAMOUS CHOLLIMA si basa sull'acquisizione fraudolenta di impieghi da remoto. Gli hacker si presentano come sviluppatori o specialisti IT, sfruttando identità false e spesso deepfake.

Per superare i processi di selezione, utilizzano curricula generati tramite GenAI, foto profilo, account social e persino volti creati digitalmente. Una volta assunti, questi operatori si avvalgono di strumenti di assistenza basati su AI, come assistenti al codice e traduttori, per svolgere mansioni apparentemente legittime. Questo permette loro di mascherare una scarsa padronanza dell'inglese e di gestire contemporaneamente più incarichi, mantenendo attive diverse identità all'interno dei sistemi aziendali.

Impatto globale e finanziamento illecito

Il predominio di FAMOUS CHOLLIMA in queste operazioni evidenzia il ruolo centrale dello Stato nordcoreano nel panorama delle minacce digitali globali.

Gli introiti generati da queste attività, inclusi gli stipendi percepiti all'estero e i trasferimenti di valore, sono destinati a sostenere i programmi nucleari e militari del regime. Già nel 2025, azioni legali negli Stati Uniti hanno colpito facilitatori che, fornendo identità rubate e "laptop farm", avevano permesso l'infiltrazione in aziende americane, generando per il regime introiti stimati superiori ai 2 milioni di dollari.

Evoluzione delle minacce e risposte di cybersecurity

Le operazioni di FAMOUS CHOLLIMA confermano una tendenza consolidata: le minacce cyber avanzate, in particolare quelle orchestrate da attori statali, si concentrano sempre più su accessi umani diretti e sofisticati meccanismi di camuffamento.

Ciò impone alle aziende tecnologiche l'adozione di nuove contromisure, come verifiche di identità potenziate e l'impiego di challenge biometrici in tempo reale durante i colloqui. Nel lungo periodo, l'adozione generalizzata della GenAI nelle pipeline di sviluppo e comunicazione aziendale potrebbe ampliare ulteriormente la superficie di attacco, rendendo necessarie strategie difensive più dinamiche e proattive. L'analisi di CrowdStrike sottolinea che il principale vettore di minaccia nel periodo 2025-2026 non è rappresentato dai malware cloud-based, ma dal "fattore umano" artificiale: falsi sviluppatori, identità multiple e l'AI come abilitatrice di operazioni su larga scala. In un contesto globale dove la sicurezza informatica è un asse strategico, il caso FAMOUS CHOLLIMA richiede riflessioni urgenti sui processi di assunzione, le infrastrutture digitali e la resilienza dei sistemi contro intrusioni sofisticate, che mirano all'ingaggio umano oltre che alle vulnerabilità tecniche.