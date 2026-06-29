La Corte Suprema degli Stati Uniti ha imposto nuovi e significativi limiti all'uso dei geofence warrants, gli ordini giudiziari che permettono alle autorità di accedere ai dati di localizzazione cellulare. Con una decisione storica del 29 giugno 2026, la Corte ha stabilito che tali mandati costituiscono una "perquisizione" ai sensi del Quarto Emendamento, rafforzando la tutela della privacy digitale e della sorveglianza basata su dati di massa.

La sentenza: un baluardo per la privacy

Con un voto di 6 a 3, la Corte ha riconosciuto che l'accesso ai dati di localizzazione del cellulare rientra nella sfera della "perquisizione" protetta dal Quarto Emendamento.

Di conseguenza, le richieste di geofence warrant devono ora essere supportate da una probable cause (fondato motivo) e formulate con maggiore precisione. La Corte ha esplicitamente rigettato l'applicazione della dottrina del "third-party" in questo contesto, riaffermando che gli utenti di servizi come Google mantengono una ragionevole aspettativa di privacy sui propri dati di posizione.

Sebbene la sentenza non vieti completamente i geofence warrants, ne restringe drasticamente l'impiego. Le forze dell'ordine sono ora obbligate a circoscrivere la portata delle loro richieste e a dimostrare un chiaro fondamento probatorio prima di poter accedere a tali informazioni sensibili. La Corte ha inoltre annullato la precedente sentenza del circuito inferiore, ordinando una revisione conforme ai nuovi standard costituzionali.

Questa decisione è emersa dal caso Chatrie v. United States, originato da una rapina armata in Virginia nel 2019. In quell'occasione, Google aveva fornito dati di localizzazione di persone entro un raggio di 150 metri dal luogo del crimine in un'ora specifica, identificando successivamente il sospettato Okello Chatrie. La metodologia "search first, develop suspicions later" (cerca prima, sviluppa i sospetti dopo) è stata al centro del dibattito giudiziario, mettendo in luce la necessità di maggiori garanzie.

Standard più elevati per la sorveglianza digitale

Il cuore della decisione risiede nell'esigenza di richiedere i dati con standard di garanzia più elevati. La Corte ha chiarito che i geofence warrants devono essere specifici, basati su un fondato sospetto e non generalizzati.

Non sarà più possibile richiedere l'identità degli utenti basandosi unicamente sulla loro presenza in una determinata zona; è richiesto un anello probatorio più stringente.

La Corte ha quindi disposto che la causa venga rinviata al Quarto Circuito per verificare se il mandato originario rispettasse i criteri di particularity (specificità) e probable cause, superando così le problematiche legate ai "warrant generalizzati".

Impatto su aziende tecnologiche e libertà digitali

Il pronunciamento avrà un profondo impatto sulle procedure di richiesta governativa alle grandi piattaforme tecnologiche. Aziende come Google, ma anche Microsoft, Uber, Yahoo e altre, dovranno ora affrontare verifiche giudiziarie più rigorose prima di consegnare dati sensibili.

Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela delle libertà digitali e del diritto alla privacy.

La sentenza si pone in continuità con precedenti importanti, come Carpenter v. United States (2018), in cui la Corte aveva già limitato l'accesso indiretto ai dati di localizzazione, riconoscendo la necessità di un mandato anche per i dati conservati da terze parti. La nuova decisione rafforza ulteriormente tale orientamento, estendendolo specificamente ai geofence warrants.

Un precedente con valenze future

Il caso Chatrie è destinato a diventare un punto di riferimento per i futuri contenziosi in materia di sorveglianza digitale. La Corte non esclude la validità dei geofence warrants se applicati sotto rigorosi criteri, ma condanna fermamente il loro uso indiscriminato.

Si delinea così una stretta giurisprudenziale che promuove una sorveglianza più mirata e proporzionata.

In prospettiva, questa decisione non solo salvaguarda i diritti individuali, ma ridefinisce anche il rapporto tra autorità investigative e piattaforme tecnologiche, introducendo una soglia giuridica più elevata per l'accesso a dati considerati "intimamente personali".

La sentenza, operativa dal 29 giugno 2026, non modifica la colpevolezza di Chatrie — il verdetto rimane valido grazie all'eccezione di buona fede — ma impone una revisione sostanziale dello strumento legislativo dei geofence warrants. Il principio fondamentale è che anche le tecnologie intrusive richiedono limiti e garanzie concrete per essere considerate legittime, superando l'idea che "chi era lì viene sospettato".