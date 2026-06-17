La geotermia si conferma una delle fonti energetiche più promettenti a livello globale, grazie alla sua intrinseca capacità di generare energia pulita e sostenibile. La capacità geotermica disponibile a livello mondiale ammonta ad almeno 42 terawatt, un valore che supera di oltre il doppio la domanda energetica globale dello scorso anno. In questo scenario, l'iniziativa della startup Critical Energy assume particolare rilevanza, avendo recentemente raccolto 22 milioni di dollari per lo sviluppo di progetti geotermici innovativi.

Critical Energy è impegnata nello sviluppo di turbine modulari specificamente progettate per gli impianti geotermici.

Queste turbine traggono ispirazione e ingegneria dall'esperienza acquisita con i motori spaziali, in particolare quelli impiegati per il Falcon Heavy e il Raptor di SpaceX. L'obiettivo primario è la costruzione di moduli da 2,5 megawatt, con la prima centrale operativa prevista per il 2027 in siti geotermici già esistenti, analoghi a quelli presenti in Islanda o a The Geysers in California.

Contemporaneamente, la startup sta lavorando a un modulo di maggiore potenza, da 5 megawatt, destinato a imprese specializzate in geotermia avanzata, come Fervo Energy. Le ambizioni di Critical Energy sono notevoli: produrre, entro il 2045, turbine capaci di generare 300 gigawatt all'anno. Questo posizionerebbe la geotermia come una delle principali alternative nel panorama energetico, potenzialmente precedendo persino l'energia nucleare nel dispiegamento commerciale.

Geotermia sottomarina: una nuova frontiera energetica

Anche Endurance Energy sta esplorando percorsi innovativi nel settore geotermico, concentrandosi sullo sviluppo di impianti modulari da installare direttamente sul fondo dell'oceano. La startup, con sede a Seattle, ha recentemente concluso un round di finanziamento di 54 milioni di dollari, guidato da Founders Fund. Questo significativo investimento mira a rispondere all'incremento della domanda di elettricità, in gran parte alimentata dall'intelligenza artificiale, fornendo una fonte di energia pulita e continua.

L'approccio di Endurance Energy si basa sull'adozione di metodi di dispiegamento modulare, ispirati alle tecniche di produzione di energia solare e batterie.

L'azienda intende sfruttare il calore geotermico presente sotto il fondale marino, in particolare nelle aree di diffusione tettonica. Nonostante le promettenti potenzialità, il progetto deve ancora affrontare e superare diverse sfide ingegneristiche, normative e ambientali prima di raggiungere la fase di commercializzazione.

Il futuro e l'impatto dell'energia geotermica

Queste iniziative rappresentano passi fondamentali verso un sistema energetico più sostenibile ed efficiente. L'interesse per il potenziale della geotermia è in costante crescita, soprattutto perché offre una fonte di energia baseload, ovvero capace di funzionare in modo continuo e indipendente dalle condizioni atmosferiche. Con adeguati investimenti e un costante progresso tecnologico, la geotermia potrebbe affermarsi come un pilastro cruciale dell'infrastruttura energetica del futuro.

Una volta che la tecnologia geotermica avrà raggiunto la piena maturità, è plausibile che anche le aziende petrolifere e del gas possano entrare in questo mercato. Sfruttando le loro avanzate capacità di perforazione, potrebbero accelerare ulteriormente la diffusione di questa forma di energia pulita.

Il ruolo dei venture capital e delle partnership con aziende tecnologiche si rivela essenziale per superare le barriere iniziali e promuovere l'adozione su larga scala di soluzioni geotermiche innovative. Con queste solide basi, l'energia geotermica si sta preparando a diventare un attore protagonista nella transizione energetica globale.