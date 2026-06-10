Decart ha lanciato Oasis 3, un world model interattivo per simulazioni di guida fotorealistiche in tempo reale. Accessibile via API, mira a creare un ecosistema di sviluppatori, replicando il successo dei modelli linguistici. Sebbene avanzato per l'intelligenza artificiale fisica, presenta limitazioni significative in coerenza ambientale, simulazione fisica e gestione della memoria.

Oasis 3: Fotorealismo e Accesso

Il CEO Dean Leitersdorf ha definito Oasis 3 il "primo world model realmente programmabile". Genera ambienti complessi con tre telecamere (frontale e due laterali), ideale per il training e testing di veicoli autonomi, grazie alla capacità di produrre scenari infiniti.

L'accesso costa circa 0,02 dollari al secondo, con prezzi enterprise personalizzati, riflettendo la strategia di Decart di rendere la tecnologia ampiamente disponibile.

Tecnologia e Ottimizzazione

Il cuore di Oasis 3 è il Decart Optimization Stack (DOS), una piattaforma hardware-agnostica ad alte prestazioni. Compatibile con GPU Nvidia, AWS Trainium e TPU Google, il DOS elabora oltre 1.600 token/secondo e genera video full-HD fino a 100 fps. Questa efficienza si traduce in un'alta utilizzazione del chip sui Trainium, riducendo i costi operativi.

Le Sfide: Coerenza, Fisica e Memoria

Nonostante l'iniziale fedeltà visiva, l'esperienza di simulazione con Oasis 3 degrada rapidamente. Gli ambienti perdono coerenza tematica (es.

una strada di New York diventa generica), con elementi che spariscono o vengono sostituiti, creando una simulazione discontinua e "onirica". La simulazione fisica è inconsistente: i veicoli virtuali possono attraversare altri oggetti. Leitersdorf ha riconosciuto questo come un "importante problema di ricerca", legato alla scarsità di dati sugli incidenti.

La natura autoregressiva di Oasis 3, che genera un fotogramma alla volta basandosi sul precedente, contribuisce a queste sfide. Ogni frame richiede circa 8.000 token; la generazione a decine di fotogrammi al secondo satura rapidamente la "finestra di contesto", limitando memoria e coerenza a lungo termine. Il team lavora per estendere la memoria contestuale, comprimendo i token per gestirne milioni.

Contesto Competitivo e Finanziamenti

Nel panorama dei world model, Oasis 3 si distingue per il suo fotorealismo superiore da un singoloprompt testuale rispetto a Google Genie 3 o Marble di World Labs. Tuttavia, il settore è competitivo: Nvidia sviluppa modelli multimodali (es. Cosmos 3) per robotica e veicoli autonomi, capaci di generare dati d'azione. Waymo sfrutta Genie 3 per ambienti realistici e memoria a lungo raggio.

Decart ha raccolto 300 milioni di dollari da investitori come Radical Ventures, Nvidia, Sequoia, Benchmark e Toyota Ventures. Questi fondi supporteranno l'espansione del DOS e gli aggiornamenti di Lucy e Oasis. Amazon è partner strategico, collaborando tramite AWS e i chip Trainium.

Il Futuro e il Potenziale

Leitersdorf paragona l'attuale fase dei world model ai primi LLM accessibili via API, prevedendo che il coinvolgimento degli sviluppatori porterà a un'esplosione di innovazione. Stima l'emergere di decine di nuove applicazioni su Oasis entro tre mesi.

Decart si posiziona come attore chiave nell'infrastruttura dei world model per l'AI fisica, con architettura scalabile e solido supporto finanziario. La sfida principale resta superare i limiti attuali di coerenza, fisica e contesto, per offrire simulazioni non solo fotorealistiche, ma anche persistenti, fisicamente credibili e logicamente coerenti nel lungo termine, consolidando la fiducia degli sviluppatori.