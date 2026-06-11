Endurance Energy, startup fondata da ex ingegneri di SpaceX, ha annunciato un round di finanziamento di Serie A da 54 milioni di dollari. L'operazione, guidata da Founders Fund con la partecipazione di 72 Ventures, Construct Capital, Felisis Ventures, First Round Capital, Riot Ventures e Voyager Ventures, mira a sviluppare centrali geotermiche oceaniche lungo l'anello vulcanico del Pacifico, noto come Ring of Fire. L'obiettivo è fornire energia rinnovabile a carico di base (baseload) alle città costiere.

Tecnologia Geotermica dai Fondali Oceanici

La strategia di Endurance Energy prevede l'uso di infrastrutture robotiche avanzate per perforare il fondale marino, superando le sfide legate alla profondità e alla corrosione senza impattare gli habitat marini sensibili. La startup stima un potenziale di sviluppo di circa 6 terawatt (TW) di energia geotermica nei prossimi 5-10 anni, a fronte di un consumo energetico globale che si attesta intorno ai 20 TW. L'azienda evidenzia la geotermia come l'unica fonte rinnovabile in grado di operare come baseload, garantendo affidabilità, rapidità di implementazione e un minore impatto ambientale rispetto a solare, eolico, idroelettrico e nucleare.

Il Contesto del Finanziamento

Precedenti rapporti indicavano un seed round compreso tra i 25 e i 30 milioni di dollari, cifra confermata anche da Dealroom e Axios Pro. La discrepanza tra gli importi suggerisce un ampliamento del seed iniziale o un nuovo round di Serie A appena concluso. In ogni caso, il sostegno da parte di investitori di primissimo piano conferma il crescente interesse del capitale di rischio verso tecnologie geotermiche estreme.

Il Potenziale del Ring of Fire

Il Ring of Fire è riconosciuto come uno degli hotspot geotermici più attivi a livello globale. In questa regione, la vicinanza del magma alla crosta terrestre genera risorse termiche uniche; studi specifici indicano che oltre il 40% delle risorse geotermiche mondiali si trova in quest'area.

I maggiori giacimenti geotermici sono localizzati lungo i margini delle placche tettoniche, dove l'attività vulcanica favorisce l'emergere di calore e fluidi geotermici.

Trend Energetico e Competitività

La spinta verso soluzioni geotermiche avanzate è ormai evidente, come dimostrato ad esempio da Fervo Energy, che ha raccolto ingenti finanziamenti per lo sviluppo di sistemi geotermici avanzati a terra. Endurance Energy si distingue posizionandosi nella geotermia offshore, una frontiera attualmente priva di competitor diretti che potrebbe definire nuovi paradigmi di produzione energetica costante e sostenibile.

Permangono interrogativi cruciali riguardo l'efficienza di conversione a grandi profondità, le modalità di progettazione per la trasmissione dell'energia, l'ancoraggio degli impianti e le potenziali ricadute ambientali nei siti remoti.

Solo il tempo, i prototipi operativi e una maggiore trasparenza tecnica potranno fornire risposte a queste incertezze.

Endurance, pur avendo rivelato finora pochi dettagli tecnici, sta già testando prototipi in mare aperto e sta esplorando mercati dove l'energia baseload è critica: isole remote, data center e industrie ad alta intensità energetica.

In un'epoca caratterizzata da una domanda crescente di energia costantemente disponibile, alimentata dall'espansione dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali, la geotermia sottomarina offre una prospettiva tanto ambiziosa quanto necessaria. La capacità di Endurance di trasformare questa visione in una realtà operativa segnerà potenzialmente una svolta per la geotermia rinnovabile.