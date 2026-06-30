FiberCop e la Provincia di Caserta hanno siglato il 30 giugno 2026 un protocollo d’intesa mirato a promuovere un modello efficiente e sostenibile per la posa della fibra ottica lungo le strade provinciali. L’accordo ha l’obiettivo di favorire una capillare diffusione delle infrastrutture digitali, garantendo al contempo il pieno rispetto dell’ambiente e del territorio grazie all’impiego di metodologie di intervento a basso impatto, come la micro-trincea.

Questa intesa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato da FiberCop con l’Unione delle Province Italiane (UPI), con l’intento di ottimizzare i benefici per cittadini, imprese e amministrazioni locali.

Anacleto Colombiano, presidente della Provincia di Caserta, ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa: “La trasformazione digitale rappresenta una delle sfide più importanti per la crescita del nostro territorio. Con la firma di questo protocollo, la Provincia di Caserta conferma la volontà di essere un’amministrazione che accompagna e favorisce gli investimenti strategici, ponendo al centro l’interesse delle comunità locali. L’obiettivo è coniugare innovazione, efficienza e tutela del patrimonio infrastrutturale, promuovendo modalità di intervento che riducano al minimo l’impatto sull’ambiente e sulla viabilità. Una rete digitale moderna significa offrire maggiori opportunità ai cittadini, sostenere la competitività delle imprese, favorire i servizi pubblici e contribuire a ridurre il divario digitale tra i diversi territori della provincia.”

Dettagli dell’accordo e tecniche a basso impatto

Il protocollo valorizza in particolare l’adozione di tecniche innovative come la micro-trincea, che permettono di accelerare significativamente la realizzazione delle reti in fibra ottica e di minimizzare l’impatto sia sull’ambiente che sulla viabilità.

Angela Gargani, Public Affairs Director di FiberCop, ha ribadito l’impegno dell’azienda: “Con questo protocollo rafforziamo il nostro impegno a sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei territori attraverso infrastrutture digitali moderne e sostenibili. Grazie all’utilizzo di tecniche di scavo a basso impatto ambientale, come la micro-trincea, è possibile realizzare opere più efficienti, riducendo tempi, costi e disagi e creando le condizioni per servizi sempre più avanzati a beneficio di cittadini e imprese.”

L’accordo prevede inoltre l’avvio di un confronto tecnico costante, finalizzato a semplificare le procedure autorizzative, a valorizzare le infrastrutture esistenti e ad accelerare ulteriormente la diffusione della fibra ottica sull’intero territorio provinciale, contribuendo così allo sviluppo di reti ad altissima capacità a beneficio delle comunità locali e della trasformazione digitale della provincia.

FiberCop: infrastruttura nazionale e investimenti strategici

FiberCop mette a disposizione dell’intero ecosistema degli operatori un’infrastruttura in fibra ottica a Banda Ultra Larga che si estende su tutto il territorio nazionale, con una copertura di 28 milioni di chilometri di fibra. L’azienda ha pianificato un ambizioso piano di investimenti pari a circa 10 miliardi di euro tra luglio 2024 e il 2027, con l’obiettivo di collegare oltre 20 milioni di case entro il 2027, avendo già raggiunto circa 15 milioni di connessioni.

A completamento della sua strategia, FiberCop ha ultimato la nuova dorsale backbone, una vera e propria autostrada digitale che connette le centrali d’accesso proprietarie distribuite nelle città ai principali POP nazionali e a tutti i data center strategici sul territorio.

Questa infrastruttura garantisce una connettività ultraveloce, resiliente e sicura a livello nazionale. La strategia complessiva di FiberCop è orientata a sostenere attivamente la trasformazione digitale del Paese, offrendo servizi innovativi per cittadini, imprese e pubblica amministrazione e contribuendo in modo significativo a ridurre il divario digitale tra i diversi territori.