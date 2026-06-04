FirstClub, la startup indiana specializzata nel quick commerce, ha registrato una crescita eccezionale, attirando investimenti significativi grazie a una strategia che privilegia la qualità rispetto alla mera velocità di consegna. Un recente round di finanziamento di Serie B, pari a 55 milioni di dollari e co-guidato da Peak XV Partners e Sofina, ha permesso all'azienda di raddoppiare la sua valutazione a 255 milioni di dollari in meno di un anno, superando i precedenti 120 milioni di dollari del round di settembre 2025. Al finanziamento hanno partecipato anche gli investitori esistenti Accel, RTP Global e Paramark Ventures, portando il capitale totale raccolto a 86 milioni di dollari.

La strategia vincente: qualità prima di tutto

Fondata nel 2024 dall'ex dirigente di Flipkart, Ayyappan R, FirstClub si distingue nel panorama del quick commerce indiano per la sua offerta curata di circa 4.000 prodotti, un assortimento che rappresenta circa un terzo di quello dei principali concorrenti. L'azienda implementa rigorosi controlli di qualità sui prodotti freschi, effettua test di laboratorio su alcuni alimenti di base e collabora con marchi per il lancio di prodotti esclusivi. Questa impostazione posiziona FirstClub come una destinazione affidabile per la spesa, piuttosto che un semplice servizio di consegna rapida.

Espansione e impatto sul mercato indiano

Il mercato del quick commerce in India ha visto una rapida espansione, passando da circa 6,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025 a una stima di 11-12 miliardi di dollari nel 2026.

In questo scenario dinamico, FirstClub ha superato 1 milione di ordini e ha raggiunto 170.000 famiglie in meno di un anno dal lancio a Bengaluru. Oltre il 60% della clientela è costituita da famiglie guidate da donne, e i prodotti più venduti includono avocado, cachi e mele Modi, evidenziando una forte domanda per un'offerta premium e selezionata, anziché per prodotti di base.

Prospettive future e nuove categorie

Il capitale raccolto sarà impiegato per l'espansione di FirstClub oltre Bengaluru, dove attualmente gestisce 21 punti vendita, e per rafforzare la sua presenza a Hyderabad, dove ha appena avviato le operazioni con tre sedi. L'azienda, che impiega circa 220 persone, mira a entrare in nuove categorie merceologiche come casa e cucina, regali ed essenziali per la casa.

Entro i prossimi mesi, FirstClub prevede di aprire 35 negozi, coprendo tutti i codici postali di Bengaluru, e sta esplorando nuovi formati di servizio, inclusi le consegne in abbonamento e i caffè all'interno dei dark store che servono cibo preparato con i propri ingredienti.

Un mercato in evoluzione: il trend della qualità

Nonostante il posizionamento premium, FirstClub sta riscuotendo successo anche tra le fasce di clientela meno abbienti, con una quota significativa di ordini provenienti da comunità a basso costo e alloggi per ospiti paganti, a dimostrazione di una forte domanda per prodotti alimentari con etichetta pulita. L'India sta assistendo all'emergere di un segmento di consumatori più benestanti e attenti alla salute, disposti a pagare per prodotti di qualità superiore.

Questo crea spazio per piattaforme di grocery specializzate accanto agli operatori tradizionali del quick commerce. Il panorama del commercio al dettaglio indiano si sta frammentando, andando oltre il modello "taglia unica" basato su prezzo e convenienza, e riflettendo un crescente interesse per i prodotti di qualità superiore, un trend paragonabile alla crescita delle catene di grocery premium nei mercati sviluppati.