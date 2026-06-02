La startup Focused Energy, specializzata nella fusione a confinamento inerziale, ha recentemente concluso un round di finanziamento Series A da 240 milioni di dollari. Questo risultato la posiziona tra le aziende più capitalizzate nel panorama globale della fusione nucleare, avendo accumulato un totale di 300 milioni di dollari in investimenti privati e ulteriori 200 milioni di dollari in sovvenzioni pubbliche.

Tecnologia all'avanguardia per la fusione

Il cuore della tecnologia di Focused Energy risiede nell'utilizzo di laser per comprimere il combustibile destinato alla fusione, un metodo noto come confinamento inerziale.

Questo approccio innovativo trae ispirazione dagli esperimenti condotti presso il National Ignition Facility (NIF), il primo e unico finora a realizzare una reazione nucleare controllata che ha rilasciato più energia di quella necessaria per accenderla, un vero e proprio guadagno netto di energia. La startup si propone di aumentare drasticamente la frequenza di questi "colpi" energetici, mirando a una cadenza di 10 colpi al secondo.

Per affinare ulteriormente questa tecnologia, Debbie Callahan, che ha contribuito alla progettazione del target di combustibile al NIF, è entrata a far parte di Focused Energy. Il suo ruolo è cruciale nell'ottimizzazione del target di combustibile, con l'obiettivo di semplificarlo eliminando componenti complessi come l'hohlraum.

Tale innovazione è destinata a migliorare significativamente l'efficienza complessiva del sistema, riducendo la necessità di elementi superflui per la compressione del combustibile.

Progetti futuri e partnership strategiche

L'azienda ha già avviato i lavori per la realizzazione del suo primo sistema dimostrativo, denominato Lighthouse, che sorgerà sul sito di una centrale nucleare dismessa in Germania. Questo ambizioso progetto è frutto di una stretta collaborazione con RWE, un'importante società energetica e l'investitore principale nel recente round Series A. Tra gli altri sostenitori finanziari figurano l'Agenzia Federale per l’Innovazione d’Avanguardia (SPRIND) e il European Innovation Council Fund, a testimonianza del vasto interesse istituzionale e privato nel progetto.

Un settore in forte espansione

Il panorama della fusione nucleare sta assistendo a un notevole afflusso di capitali e a un crescente interesse da parte degli investitori. Questo entusiasmo si riflette non solo nel successo di Focused Energy, ma anche nei significativi finanziamenti ottenuti da altre realtà del settore, come Thea Energy e Inertia Enterprises. Tale dinamismo sottolinea la fiducia nelle immense potenzialità della fusione come soluzione per un'energia pulita e sostenibile a livello globale.

Markus Krebber, CEO di RWE, ha espresso una chiara visione per la Germania, sottolineando il suo potenziale per assumere un ruolo di leadership globale nel campo della fusione nucleare. Krebber auspica che iniziative come quella di Focused Energy possano catalizzare la trasformazione del paese in un polo d'eccellenza per l'innovazione high-tech "Made in Germany", creando nuove opportunità e posti di lavoro qualificati.

L'approccio di Focused Energy, saldamente radicato su basi scientifiche, è ampiamente riconosciuto come una vera e propria "moonshot mission". Questo termine evoca l'immagine di un progetto estremamente ambizioso e sfidante, ma al contempo ritenuto fondamentale e irrinunciabile per accelerare la transizione energetica globale e garantire un futuro più sostenibile.