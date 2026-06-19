Un acceso confronto sta emergendo tra gli Stati Uniti e ASML, il colosso olandese dei semiconduttori, riguardo a uno dei dispositivi più cruciali e sensibili del settore: la macchina per la litografia a ultravioletti estremi (EUV). Secondo quanto emerso, il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, ha sollevato dubbi in incontri con i vertici di ASML, ipotizzando che una di queste macchine – indispensabili per la produzione dei chip più avanzati – possa essere finita in Cina. Le autorità di Washington hanno accusato ASML di aver spedito componenti e attrezzature di trasporto legate alla tecnologia EUV verso Pechino, senza tuttavia fornire prove concrete né a Bloomberg né alla stessa ASML.

ASML ha risposto con fermezza, negando categoricamente che qualsiasi sistema EUV sia mai stato spedito in Cina. L’azienda ha dichiarato di monitorare scrupolosamente ogni singola macchina, che si tratti di unità in uso presso clienti attentamente sorvegliati o di sistemi smontati e restituiti alla casa madre. Inoltre, ASML ha implementato rigide barriere interne per impedire al personale basato in Cina di accedere alla tecnologia, alla documentazione o alla formazione relative agli EUV, sostenendo che sarebbe impossibile replicare una tale macchina senza averne mai posseduta una.

Il divario tecnologico e le vendite autorizzate

ASML ha riconosciuto di vendere strumenti di litografia DUV (deep ultraviolet) alla Cina.

Questa strategia è stata definita come una scelta deliberata per mantenere un divario tecnologico controllato, rispettando al contempo le normative sulle esportazioni. L’azienda prevede che circa il 20% dei ricavi del 2026 proverrà proprio da queste vendite DUV, considerate lecite. Mettere a rischio la licenza per l’esportazione delle macchine EUV per una singola vendita non autorizzata sarebbe, a detta di ASML, una mossa irresponsabile sia dal punto di vista economico che reputazionale.

Dati sulle spedizioni EUV nel primo trimestre 2026

A rafforzare la posizione di ASML, dati recenti indicano che nel primo trimestre del 2026, l’azienda ha spedito un totale di 42 macchine EUV. Di queste, nessuna è stata destinata alla Cina, confermando l’efficacia del divieto di esportazione in vigore.

Contesto normativo e implicazioni geopolitiche

Il divieto di esportazione delle macchine EUV verso la Cina è operativo dal settembre 2024, in seguito all’adozione di normative olandesi allineate alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti. Questa strategia si inserisce in un quadro geopolitico più ampio, dove Washington e l’Europa mirano a limitare l’accesso cinese alle tecnologie più avanzate nel settore dei semiconduttori.

ASML ha costruito la propria reputazione sulla trasparenza operativa, dimostrata dalla completa tracciabilità dei suoi macchinari, dalle difese interne contro la fuga di know-how e dalla rigorosa adesione alle normative internazionali. Sebbene la mancanza di prove pubbliche da parte degli Stati Uniti mantenga uno stato di incertezza, i dati sulle spedizioni EUV e l’assenza di macchine in Cina rafforzano la credibilità della posizione di ASML.

In definitiva, questa disputa sottolinea la centralità del controllo tecnologico nella competizione globale sui semiconduttori, evidenziando come il rispetto delle normative, unito a una strategia aziendale chiara, sia uno strumento cruciale in un contesto dove la tecnologia è risorsa, arma economica e oggetto di potere geopolitico.