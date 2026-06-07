General Motors sta investendo 900 milioni di dollari in una scommessa strategica per il futuro dei veicoli elettrici: la nuova chimica delle batterie LMR. Questo progetto mira a ridurre drasticamente i costi dei modelli elettrici, promettendo un risparmio fino a 6.000 dollari per batteria su veicoli come il Silverado EV e rendendo i veicoli elettrici più accessibili entro il 2028.

Il cuore di questa iniziativa è il nuovo Battery Cell Development Center, un impianto di 500.000 piedi quadrati nel Warren Technical Center, vicino a Detroit. La struttura funge da ponte essenziale tra la ricerca e sviluppo e la produzione su larga scala, cruciale per la commercializzazione della chimica LMR.

La chimica LMR: un vantaggio competitivo

La chimica LMR di GM si basa su una composizione innovativa: circa il 35% di nichel e il 65% di manganese, con cobalto quasi assente. Questa formula offre una densità energetica superiore del 33% rispetto alle batterie LFP (Litio-Ferro-Fosfato) a un costo comparabile. L'LMR si posiziona strategicamente tra le batterie NMC (Nichel-Manganese-Cobalto), che saranno limitate ai veicoli di fascia alta a causa dei costi crescenti e della dipendenza dai minerali critici, e le LFP, più economiche ma meno dense energeticamente. L'obiettivo primario della LMR è risolvere il problema dei costi, fondamentale per l'adozione di massa dei veicoli elettrici.

AI e digital twins accelerano lo sviluppo

Per ottimizzare i tempi e i processi, GM sfrutta intensamente l'intelligenza artificiale e i digital twins, repliche virtuali complete del centro di sviluppo. Questi strumenti permettono di simulare scenari di produzione e risolvere problemi preventivamente. Le simulazioni basate sulla fisica hanno già superato 150 milioni di ore di CPU per la LMR, un impegno che ha generato risparmi significativi e accelerato lo sviluppo. Questa tecnologia rafforza la posizione competitiva di GM contro rivali come BYD e CATL, già affermati nella produzione di celle a basso costo.

La corsa al mercato: tempi e sfide

La pressione competitiva è alta. Mentre altri produttori esplorano le batterie allo stato solido, GM punta sulla LMR come soluzione "abbastanza buona" per densità energetica e "abbastanza economica" per competere con i veicoli a benzina nel breve termine.

La produzione di celle LMR con LG Energy Solution è prevista per il 2027, con l'integrazione in camion e SUV di grandi dimensioni dal 2028. Le prime celle dal Battery Cell Development Center sono attese entro fine anno. Il successo dipenderà dal raggiungimento di una resa dell'85% su scala commerciale entro 18 mesi, soglia di viabilità commerciale. Se l'obiettivo sarà raggiunto, GM otterrà un notevole vantaggio competitivo sui costi; in caso contrario, i ritardi potrebbero favorire la concorrenza. GM affronta una sfida strategica con rischio calcolato, puntando a rendere i suoi veicoli elettrici accessibili su vasta scala e a consolidare la sua posizione nel mercato globale.