General Motors punta a rivoluzionare il suo futuro elettrico con un investimento di 900 milioni di dollari nel nuovo Battery Cell Development Center (BCDC). Situato nel Warren Tech Center di Detroit, il BCDC è cruciale per accelerare l'introduzione delle batterie lithium-manganese-rich (LMR), mirando a ridurre i costi degli EV di quasi il 10%.

Il BCDC: innovazione e produzione per GM

La struttura da 500.000 piedi quadrati del BCDC opera come linea pilota industriale, capace di produrre circa 2.500 celle al giorno (mezzo GWh annuo). Grazie a simulazioni AI avanzate per ottimizzare chimica e processi, GM prevede di lanciare le batterie LMR un anno prima del previsto.

GM ha sviluppato modelli fisici per prevedere l'impatto delle modifiche chimiche sulle celle. La fase LMR ha richiesto oltre 150 milioni di ore-CPU in simulazioni, sottolineando la complessità tecnologica.

La chimica LMR (lithium-manganese-rich) mira a combinare l'alta densità energetica delle NMC con i costi delle LFP, usando meno nichel e quasi zero cobalto. Per veicoli come la Chevrolet Silverado EV, si prevede di mantenere oltre 640 km (400 miglia) di autonomia, riducendo il costo del veicolo di almeno 6.000 dollari.

LMR: prestazioni elevate a costi contenuti

GM sviluppa la chimica LMR da oltre un decennio, con studi intensificati dal 2020. Entro fine 2024, sono state prodotte tonnellate di catodo LMR e centinaia di celle prismatiche testate, simulando oltre 1,4 milioni di miglia di utilizzo.

I prototipi mostrano un'energia superiore del 33% rispetto alle LFP a costi simili, con una composizione di circa 65% manganese, 35% nichel e cobalto quasi nullo.

Le celle prismatiche LMR riducono del 50% i componenti di modulo e pacco, semplificando l'assemblaggio e aumentando l'efficienza nei veicoli più grandi.

Il PNNL e la linea di produzione prismatica

In parallelo, il Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), affiliato al Dipartimento dell’Energia statunitense, ha inaugurato la prima linea di produzione di celle prismatiche in un laboratorio nazionale. La struttura, nel Grid Storage Launchpad di Richland (Washington), include un ambiente ultra-secco e 16 macchine integrate per l'intero processo: coating, laminazione, taglio, saldatura, riempimento elettrolita e formazione celle.

Il setup, in fase di validazione, permetterà di passare dalle piccole "coin-cell" a formati industriali. Ciò è cruciale per trasferire le ricerche su sodio-ion e LFP dai laboratori ai test su prototipi strutturali.

Il formato prismatico offre vantaggi come scatole in metallo rigido, migliore gestione termica, uniformità meccanica e maggiore densità di imballaggio, essenziali per l'adozione su scala industriale e di rete.

Nella transizione energetica attuale, due percorsi convergono: GM si concentra sull'innovazione interna con la chimica LMR e un centro pilota; i laboratori pubblici statunitensi ampliano la base tecnologica con linee prismatiche per accelerare sperimentazione e validazione.

L'obiettivo è un ecosistema di batterie più versatile e a basso costo, vitale per la mobilità elettrica. L'anticipo di GM con LMR e BCDC, insieme alle strutture PNNL, sono nodi strategici per una decarbonizzazione rapida e diffusa.