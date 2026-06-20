Nel 2026, l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Go Inc., l'app di taxi leader in Giappone, ha rappresentato l'evento più significativo dell'anno sul mercato azionario di Tokyo. Con 88,6 miliardi di yen (circa 553 milioni di dollari) raccolti, l'IPO non solo ha fornito un impulso finanziario cruciale, ma ha anche permesso di affrontare una questione vitale per il paese: la persistente carenza di autisti.

Strategia dei robotaxi e un IPO da record

A seguito della quotazione, Go Inc. ha annunciato l'intenzione di destinare i fondi all'espansione del proprio business dei robotaxi e a future acquisizioni strategiche.

Un portavoce aziendale ha confermato che i proventi saranno investiti in ricerca e sviluppo per veicoli autonomi e in espansioni commerciali, incluse fusioni. Questa strategia risponde a una crisi nel settore taxi giapponese, che ha visto una riduzione del 20% nel numero di autisti, aggravata dall'invecchiamento della popolazione. Nonostante un iniziale calo del prezzo delle azioni sotto il valore di offerta, l'interesse di investitori globali come BlackRock evidenzia la percezione di Go come un attore tecnologico proiettato verso il futuro della mobilità.

Partnership strategiche e orizzonti internazionali

La compagnia ha consolidato la sua visione futura attraverso una partnership con Waymo, la divisione di guida autonoma di Alphabet, segnando il primo dispiegamento internazionale di robotaxi per Waymo.

L'accordo coinvolge anche Nihon Kotsu, uno dei maggiori operatori di taxi in Giappone, con Go che gestisce il coordinamento strategico. Il CEO Hiroshi Nakajima ha tuttavia specificato che l'azienda non investirà direttamente nello sviluppo di sistemi di guida autonoma. Sul fronte internazionale, Go ha ampliato la sua influenza collaborando con piattaforme come Kakao T e Alipay, facilitando l'accesso ai taxi giapponesi per i viaggiatori da Corea del Sud e Cina tramite le loro app locali. Questa mossa non solo estende la portata del servizio, ma rafforza anche il posizionamento di Go come leader nel settore.

Scenario competitivo e prospettive future

Nel panorama dei robotaxi a Tokyo, Go non è l'unico attore.

Uber, Wayve e Nissan hanno annunciato un progetto pilota con veicoli Nissan Leaf dotati di AI Driver di Wayve, previsto entro fine 2026. Anche Didi Mobility Japan sta esplorando soluzioni simili, a testimonianza del crescente interesse per la mobilità autonoma in una metropoli complessa. Il debutto di Go rappresenta un passo significativo non solo per l'azienda, ma per l'intero settore dei trasporti giapponese, che cerca soluzioni innovative alla carenza di autisti. Con previsioni di crescita annua del 30%, il successo di Go nel settore emergente potrebbe fungere da modello globale. La chiave per il successo a lungo termine risiederà nell'integrazione dei robotaxi in una strategia di mobilità più ampia, supportata da investitori istituzionali e da un contesto normativo favorevole, per affrontare le sfide future con una visione rinnovata.