La rivoluzione tecnologica ha profondamente modificato il nostro rapporto con il mondo fisico, portando a una progressiva dematerializzazione delle esperienze quotidiane. Ian Bogost, autore, accademico e designer, affronta questa tematica nel suo recente libro, "The Small Stuff: How to Lead a More Gratifying Life". L'opera di Bogost indaga come la tecnologia abbia gradualmente sottratto molte delle gratificazioni sensoriali che un tempo arricchivano le nostre vite.

La dematerializzazione e la perdita di "texture"

La tesi centrale di Bogost è che la tecnologia, non esclusivamente quella sviluppata nella Silicon Valley, ci abbia allontanati dal mondo tangibile, privandoci della "texture", ovvero della ricchezza sensoriale, della vita di tutti i giorni.

Un esempio significativo di questa tendenza è il progressivo declino delle auto con trasmissione manuale, che offrivano un'esperienza di guida più fisica e interattiva rispetto agli attuali schermi touch. Questi mutamenti riflettono una più ampia dematerializzazione, dove oggetti e interazioni un tempo concreti si dissolvono in esperienze sempre più astratte.

Il richiamo al tangibile nell'era digitale

In un'epoca dominata dagli schermi, emerge un crescente desiderio di riconnessione con il mondo fisico. Kyle Chayka, in un suo articolo, osserva come i video di artigiani al lavoro stiano riscuotendo grande successo su piattaforme come TikTok. Questi contenuti, definiti da Chayka "analogcore", evidenziano una ricerca di connessioni fisiche e tangibili.

Bogost interpreta queste esperienze visive come un tentativo di recuperare la "gioia perduta delle interazioni quotidiane", un concetto chiave del suo saggio.

Riscoprire la gratificazione sensoriale

Bogost chiarisce che la soluzione non risiede nell'eliminare completamente la tecnologia, bensì nel riscoprire la gratificazione insita nei piaceri sensoriali della vita di tutti i giorni. L'autore sottolinea come programmi politici o economici semplicistici non possano da soli restituirci questa dimensione sensoriale. Al contrario, è fondamentale iniziare a dedicare maggiore attenzione agli oggetti comuni e agli incontri fisici che costellano il nostro quotidiano.

Un approccio pratico ai piaceri quotidiani

L'opera di Bogost, lungi dal proporre soluzioni radicali, invita i lettori a concentrarsi sulle piccole cose. Esempi concreti, come il piacere tattile di un pennello da pittura o la fisicità di un vecchio telefono rotativo, illustrano la possibilità di trovare profonda gratificazione nei dettagli più minuti della vita quotidiana, persino in un'era dominata dalla pervasività della tecnologia digitale.

Oltre la dematerializzazione: prospettive e valore sensoriale

Sebbene "The Small Stuff" si focalizzi su piaceri semplici e quotidiani, il saggio solleva una questione più ampia: come possiamo riconnetterci con un mondo sempre più distaccato e mediato digitalmente?

Molte delle tecnologie contemporanee tendono ad appiattire le esperienze, riducendole a interazioni superficiali su uno schermo. Tuttavia, si osserva un crescente interesse nel ripristinare quelle qualità tangibili che un tempo erano considerate parte integrante e scontata della nostra esistenza.

In conclusione, il messaggio di Bogost rappresenta un invito a riscoprire e apprezzare il mondo fisico in tutta la sua ricchezza di dettagli e sensazioni. È un richiamo a rallentare il ritmo, a prestare attenzione e a ritrovare il piacere autentico nelle piccole cose che ci circondano.