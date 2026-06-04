Helion, la startup di fusione nucleare sostenuta da Sam Altman, ha annunciato un nuovo round di finanziamento Series G da 465 milioni di dollari. Questa operazione porta la valutazione della società a circa 15,5 miliardi di dollari, quasi triplicando il valore rispetto a gennaio 2025.

Un investimento strategico per il 2028

Il capitale fresco è fondamentale per accelerare lo sviluppo di Orion, la prima centrale commerciale a fusione di Helion. L'obiettivo ambizioso è fornire energia alla rete elettrica già a partire dal 2028, in virtù dell'accordo con Microsoft del 2023 per 50 MW di energia pulita.

Il round è stato guidato da Thrive Capital, fondo d’investimento noto per la sua expertise in aziende tecnologiche e fondato da Joshua Kushner. Tra gli altri investitori figurano Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup, Lux Capital, Peak XV Partners, Bill Ford (executive chair di Ford) e altri importanti investitori già presenti nel capitale, inclusi SoftBank Vision Fund 2.

Tecnologia innovativa e crescita rapida

La tecnologia di Helion impiega un reattore a campo invertito che genera elettricità direttamente dai campi magnetici della fusione, bypassando le turbine a vapore per maggiore efficienza. Questo approccio innovativo è cruciale per il suo modello.

La sua valutazione è passata da 5,4 miliardi di dollari a gennaio 2025 a 15,5 miliardi, con un totale raccolto che supera 1,5 miliardi di dollari.

Questa crescita riflette la forte fiducia degli investitori e l'ambizioso timeline di Helion, che mira a produrre energia commerciale entro il 2028, anni prima di altre startup del settore che puntano ai primi anni '30.

Benefici, sfide e visione futura

La capacità di estrarre elettricità direttamente dal reattore è un punto di forza, riducendo i passaggi intermedi e potenzialmente aumentando il rendimento energetico. Tuttavia, il percorso presenta sfide tecniche significative. Alcuni esperti restano cauti per la limitata pubblicazione in riviste peer-reviewed e la complessità del passaggio dall'esperimento alla produzione commerciale.

Il CEO David Kirtley ha ribadito la filosofia di Helion, che privilegia i risultati operativi: “ci concentriamo sull’elettricità, non sui tempi scientifici”.

Questa visione pragmatica guida la strategia aziendale.

La fiducia degli investitori, inclusa Thrive Capital, evidenzia il crescente interesse per la fusione nucleare, alimentato anche dalla domanda energetica di IA e infrastrutture digitali. Il successo di Helion potrebbe segnare una svolta per la transizione energetica, affermando la fusione come fonte di baseload pulita e scalabile nel prossimo futuro.

In sintesi, con questo finanziamento e l'impressionante valutazione, Helion rafforza la sua leadership e rende il percorso verso il 2028 più concreto e credibile. La centrale Orion può diventare il primo tassello di una nuova era per l'energia sostenibile.